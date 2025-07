Dudude Herrmann e Lina Lapertosa em fim de temporada no CCBB

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





Dudude Herrmann e Lina Lapertosa seguem na última semana da temporada do espetáculo “Q BRÔ”, que tem direção de Dudude e assistência da artista de dança Margô Assis, no Teatro II do CCBB BH. Sábado, após o espetáculo, encerrando a programação das três rodas de conversa sobre arte contemporânea, Ione de Medeiros fala sobre “Ecologia das artes”, abordando a criação teatral em diálogo com outras linguagens.

Com apoio do Centro Cultural Banco do Brasil, o projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com patrocínio da SmartFit e Queima Diária. Em cena estão duas artistas da mesma geração. Dudude teve sua formação no Trans-Forma Centro de Dança Contemporânea, criado na década de 1970 pela bailarina Marilene Martins. Lina, que é médica ginecologista, atuou na Fundação Clóvis Salgado como estudante, professora e primeira bailarina da companhia de dança Palácio das Artes.

• AGRIPA VASCONCELOS

A palestra “Agripa Vasconcelos: do poeta ao romancista das Gerais” será proferida por Maria Sylvia de Vasconcelos Mancini neste sábado (5/7), às 10h, na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (Rua dos Guajajaras, 1.268, Centro). Neta do escritor mineiro, ela é curadora da obra literária do avô, autor de romances históricos, como “A vida em flor de Dona Beja”, que inspirou novelas e séries sobre a personagem lendária de Araxá, “Sinhá braba” (sobre Joaquina do Pompéu) e “Chica que manda” (sobre Chica da Silva).

Maria Sylvia assina a biografia do avô em parceria com Maurício Menon e Sandro Adriano Silva. Agripa Ulysses de Vasconcelos (1896-1969) foi o mais jovem escritor a integrar a Academia Mineira de Letras (AML): aos 25 anos, ocupou a cadeira número 3 da instituição. Formado em medicina, lançou o livro de poemas “Silêncio” em 1920. Em 1930, publicou “De que morreu Aleijadinho”, tornando-se nome de destaque da ficção inspirada em personagens da história de Minas Gerais.

• PRIME ROCK

A pouco mais de uma semana para o Prime Rock BH 2025, o festival promete ser sucesso pela procura de ingressos. Lounge Prime, o setor mais disputado do evento, já está esgotado. A Pista Rock Brasil e o Camarote Secreto entram em fase final de vendas. Marcado para 12 de julho, no Mineirão, o evento receberá Capital Inicial, Barão Vermelho, Biquini, Nando Reis, Paula Toller, Fernanda Abreu, Humberto Gessinger e o inédito projeto POP 3, com George Israel (Kid Abelha), Henrique Portugal (Skank) e Charles Gavin (Titãs).

• LEITURA

Em clima de férias escolares, a Disney Brasil realiza mais uma edição do Festival de Histórias, com sessões gratuitas de contação de histórias nas unidades da Livraria Leitura do

BH Shopping e do Shopping Del Rey, todos os sábados de julho, das 16h às 17h. A programação traz seleção especial de narrativas inspiradas em clássicos e sucessos contemporâneos, como Lilo & Stitch, Moana, Toy Story, Vingadores, Spidey e seus Amigos Espetaculares e Mickey & Amigos.

• SALÃO DO MÓVEL

O 1º Salão do Móvel Brasil está confirmado para o período de 8 a 11 de julho, no BeFly Minascentro, apresentando novidades e tendências do setor moveleiro. Entre as marcas que participam estão Fabio Fuzimoto, Portal Decor, Combinare, Starmobile, Ofício Natural, Qaza, Magê, Lugon, Home Quadros, Regina Misk, Asterope, Ofício & Co e Cacique.



