Artista mineiro abre exposição na Mitre Galeria

Com curadoria de Moacir do Anjos, Gustavo Speridião expõe obras mais recentes na mostra 'Realismo', na galeria Mitre, no Barro Preto. São 19 trabalhos com a técnica vinília e carvão.



AUDIOVISUAL

Apenas um filme de Minas foi selecionado na Mostra Sesc de Cinema (MSDC), uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente no Brasil. "Dona Beatriz Ñsimba Vita", com direção de Catapreta, está entre os 48 filmes (sete longas, um média e 40 curtas) premiados na oitava edição. Este ano, foram 2.145 inscrições, recorde histórico, que representa aumento de 40% em relação ao ano passado.

FESTIVAIS

No ano de comemoração das seis décadas do primeiro festival de música popular brasileira realizado pela extinta TV Excelsior, o cantor e violonista João Belleza e Tadeu Franco fazem única apresentação no Jardim Musical, com seleção de canções que surgiram com os grandes festivais entre 1960 e 1970. João e Tadeu serão acompanhados ao piano por Lucas Paulo.

"GOLD"

A montagem teatral “Gold”, da Tuktuk Cia. Teatral, tem agora versão cinematográfica. Com duração de 32 minutos, o curta foi filmado no palco da Funarte-MG, com algumas cenas externas em espaços públicos de Belo Horizonte e na UFMG. A versão de “Gold” para o audiovisual conta com direção de vídeo e atuação de Thálita Motta Melo. Em cena estão os artistas Ana Luísa Cosse, Fernando Dornas, Lori Moreira e Victor Velloso. O trabalho está disponível no canal da Tuktuk Cia Teatral no YouTube, para acesso gratuito e com acessibilidade em Libras.

É OURO

O vinho Isabela Syrah 2023, da vinícola Maria Maria,foi premiado com medalha de ouro e a nota histórica de 96 pontos na edição de 2025 da Decanter World Wine Awards (DWWA), a mais prestigiada e exigente competição do setor no mundo. O resultado posiciona o rótulo como o único brasileiro a obter o ouro este ano e o mais bem pontuado do país em toda a história da competição. O vinho tem esse nome em homenagem à enóloga da casa, Isabela Pelegrino. É elaborado com a uva syrah produzida na Fazenda Capetinga.

TANGO

Aclamada pela crítica internacional, a premiada montagem da Broadway “Forever tango”, do diretor argentino Luis Bravo, chega pela primeira vez a Belo Horizonte. Doze dançarinos, um vocalista e orquestra formada por seis músicos contam a história do nascimento do tango na Argentina. Danças executadas ao som de músicas originais e tradicionais transportam o público para o fiel universo do tango por durante 130 minutos. “Forever tango” fará única apresentação em 30 de julho, às 21h, no Cine Theatro Brasil.

