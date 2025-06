Festas juninas continuam sendo o ponto alto da agenda de eventos em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (6/6)

O fim de semana começa em ritmo de aventura e diversão com a temporada do projeto “Experiência Napoleão” no quarto piso do Diamond Mall (Avenida Olegário Maciel, 1.600, Santo Agostinho). Por meio da inteligência artificial, o público fará uma viagem à França de Napoleão Bonaparte, com o próprio comandante narrando sua jornada. O shopping abre de terça a sexta, das 13h às 21h; aos sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. Inteira: R$ 60 (individual; de 3ª a 6ª) e R$ 80 (individual; sábado, domingo e feriado). Meia-entrada na forma da lei. Combos de quatro ingressos: de R$ 140 a R$ 220. Informações e vendas no aplicativo Multi.

Sábado (7/6)

A segunda edição do Arraial Dona Lucinha (Rua Padre Odorico, 38, São Pedro) é ideal para quem procura comida boa para curtir a temporada mais charmosa do ano. A noite de sábado, a partir das 18h, será animada pelo Trio Petronilho, com direito a concurso de fantasias juninas, correio elegante e atração surpresa. Márcia Nunes comanda a festa junina. O preço dos convites varia de R$ 170 a R$ 300 (casal), mais taxas, na plataforma Sympla.

Domingo (8/6)

Com histórias de amor, dor de cotovelo, uma passada pelo carnaval (claro) e até críticas bem- humoradas ao sistema de ensino, o multiartista Di Souza faz o show de lançamento do disco “Boletim vermelho”, às 19h de domingo, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Os ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Renegado, Vitória Pires, Sérgio Pererê e Hugo da Silva farão participações especiais.

DiSouza lança o álbum 'Boletim vermelho' no Teatro Sesiminas, no domingo (8/6) à noite Pedro Gravatá/divulgação

Segunda-feira (9/6)

A história de povoamentos de negros livres formados nos sertões de Minas Gerais no século 18 pode ser vista na mostra “Cumbara”, no Centro de Memória da Faculdade de Letras da UFMG (Avenida Antônio Carlos, 6.627, campus Pampulha). Na exposição, são apresentados conteúdos sobre sete quilombos do século 18 e 11 agrupamentos contemporâneos em Minas que preservam língua, cultura e saberes bantos trazidos da África para o Brasil. Visitação de segunda a sexta, das 15h às 19h, com entrada franca.

Terça-feira (10/6)

“Bossa'n'jazz” é o novo espetáculo da cantora Isaddora, que será apresentado na terça-feira no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). O repertório inclui clássicos de Tom Jobim, João Gilberto, João Donato e Nara Leão, além de canções contemporâneas da “nova bossa nova”. A casa abre às 19h, com primeiro set às 20h e o segundo às 21h30. Ingressos a R$ 20 (área interna) e R$ 10 (área externa), à venda na plataforma Sympla.

Quarta-feira (11/6)

Para animar a véspera do Dia dos Namorados, Rafael Canielo Quarteto apresenta o “Especial Michael Bublé” no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). No repertório, sucessos como “Feeling good”, “Sway”, “Home” e “Everything”. A casa abre às 20h e o show começa às 21h30. Ingressos custam R$ 400 (mesa para cinco), R$ 320 (mesa para quatro) e R$ 80 (balcão), mais taxas, na plataforma Sympla.

A cantora Anelis Assumpção traz o show 'Amigos imaginários' na quinta-feira a BH Lucas Murched/divulgação

Quinta-feira (12/6)

Anelis Assumpção será atração do projeto Encontros Musicais, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), às 20h de quinta. Ela apresenta o show que marcou o lançamento de “Amigos imaginários”, reunindo os músicos que participaram do disco original: Lelena Anhaia, Edy Trombone, Bruno Buarque e MAU. O artista visual Paulo Ito vai pintar ao vivo durante o espetáculo, criando cenários a cada música. Ingressos, que podem ser adquiridos na plataforma Sympla, custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).





