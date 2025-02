Romeu Zema participa hoje das festividades dos 100 anos do Automóvel Clube

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um dos personagens mais importantes da história social e cultural de Belo Horizonte, o Automóvel Clube (AC) comemora seus 100 anos em 2025. A data será lembrada com uma série de eventos. O primeiro deles, nesta quarta-feira à noite (5/2), será a apresentação da placa do centenário, em solenidade no Salão Dourado. Nos próximos dias, ela será afixada no hall principal do prédio. O governador Romeu Zema, que, pelo estatuto do clube é o presidente de honra do AC, confirmou presença na solenidade desta noite.

• NAS SACADAS



Uma das atrações que promete ser a grande sensação dos 100 anos do AC, mas ainda sem data fechada, é a apresentação de músicos nas sacadas do prédio, bem ao estilo da vesperata de Diamantina. O presidente do clube, Ragheb Hamade Filho, acredita que o evento será realizado em maio. Porém, como ainda faltam assinaturas de alguns contratos, incluindo licenciamentos, o anúncio oficial deverá ser feito mais adiante. Outro destaque da programação é o Baile do Centenário, marcado para 8 de novembro, com participação de cantor que ainda não foi escolhido. O pré-carnaval também está no calendário.



• ASSOCIADOS



O número de sócios em dia com o Automóvel Clube, 470, está bem distante dos tempos áureos do “Mais Britânico”, que já contou com 2 mil associados. Segundo Ragheb Hamade, aos poucos, netos e filhos de ex-sócios são atraídos ao clube. Com a mensalidade de R$ 180, mais recursos provenientes do aluguel do salão para festas e do restaurante, que é aberto ao público de segunda a sexta-feira, as contas estão em dia, segundo o presidente do AC. Mas, para eventos como desta noite, o clube contou com patrocínio da Audi, DraftSolutions, 7DCAD Soluções de Engenharia, Corp Comunicação, Lamas Destilaria e Cervejaria Laut.



• 50 ANOS



A Fundação Torino entra 2025 no ritmo de comemoração de seus 50 anos. A data será festejada com ações especiais, como a criação de materiais de resgate da memória institucional, com fatos e personagens que protagonizaram a trajetória da fundação. A Torino atua também como Centro di Lingua e Cultura Italiana, sendo referência no ensino de italiano.



• MEDALHA



A exposição “Franz Kafka: o homem que transcendeu seu tempo” será aberta em 10 de fevereiro, às 18h, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. A embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková, fará a entrega da Medalha de Mérito em Diplomacia a Luiz Guadalupe, cônsul honorário da República Tcheca em Belo Horizonte.



• HUMOR



Peça que estreou há duas décadas, “Meu tio é... tia!” segue fazendo sucesso. Quinta-feira (6/2), às 20h30, a comédia tem única apresentação no Sesiminas e, na última semana do mês, mais três sessões no Teatro Raul Belém Machado. Com direção, concepção e texto de Marco Amaral, a montagem foi apresentada para mais de 1,8 milhão de espectadores em sessões por todo o Brasil.

A trama gira em torno da farsa criada por Gilberto e Dalton para esconder um segredo de Alessandro, que recebe a visita inesperada do sobrinho, peão que sonha se tornar locutor de rodeios. No elenco, Marcos Khass, Renato Caran, Lucas Venturini, Luciano Lirio e Thamara Selva.