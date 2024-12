Exposições individuais movimentam a agenda cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• SEXTA-FEIRA (13/12)

O Centro de BH conta com equipamentos culturais que valem a visita. A CamaraSete – Casa de Fotografia de Minas Gerais (Avenida Afonso Pena, 737, Centro) recebe a exposição que comemora os 20 anos do projeto Foto em Pauta, itinerância do Festival de Fotografia de Tiradentes.

“Eztetyka da Terra” aborda a relação entre seres vivos e o planeta. São 100 trabalhos de Pedro Motta (MG), Cuia Guimarães (MG), Daniela Balestrin (SC), Gustavo Moura (PB), Luciana Alt e Vitor Moura (MG), Luciano Candisani (SP) e Marc Ferrez (RJ), além de Isadora Romero (Equador), Janelle Lynch (EUA), Marcela Magno (Argentina), Peter Fischli & David Weiss (Suíça). A direção artística é de Eugênio Sávio, com curadoria de João Castilho e Pedro David. De terça a sábado, das 9h30 às 21h. Entrada franca.

• SÁBADO (14/12)

Com o fim de 2024 chegando, é hora das retrospectivas. Sábado, a partir das 20h, a Mimulus Escola de Dança (Rua Ituiutaba, 325, Prado) apresenta “Último baile do ano”. O coreógrafo Jomar Mesquita diz que, pela amplitude das ações que a Mimulus realizou, 2024 representa “a celebração de mais de três décadas de trabalho e a homenagem ao legado de nossa fundadora: Baby Mesquita”. A companhia promoveu exposições, espetáculos, oficinas e aulas, além de apresentações em praças, escolas públicas e em seu próprio espaço em BH. “Neste sábado, encerramos o ciclo de diversificadas ações com o que sempre foi e continua sendo a base do trabalho da Mimulus: nossos alunos e alunas se apresentando, sorrindo e renovando com boas energias a nossa pista de dança”, comenta Jomar. Ingressos: R$ 30 e R$ 40.

• DOMINGO (15/12)

Obras da artista plástica ítalo-brasileira Daniela Marton podem ser vistas no Centro Cultural UFMG (Avenida Santos Dumont, 174, Centro), na exposição “Matéria e memória”. A mostra reúne trabalhos inspirados pela conexão entre lembranças e materiais, série criada durante a pandemia. Mestre em poéticas visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniela Marton mora em Curitiba. Visitação das 9h às 17h, aos domingos, sábados e feriados. De terça a sexta, o centro cultural funciona das 9h às 20h. Entrada franca.

Marat Descartes contracena com Leopoldo Pacheco na peça "Sangue", atração do CCBB, na Praça da Liberdade Heloisa Bortz/Divulgação

• SEGUNDA-FEIRA (16/12)

Para quem gosta de ver o trabalho de bons atores, “Sangue” é a pedida. Marat Descartes tem atuação das melhores que já passaram este ano pelo CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). A peça está em cartaz às 20h, de sexta a segunda-feira, até 30/12. Escrito e dirigido por Kiko Marques, o espetáculo reúne também Carol Gonzalez, Leopoldo Pacheco e Rogério Brito. Na trama, dois atores brasileiros, durante ensaio do texto de um autor falecido, recebem a notícia de que os direitos da montagem foram cancelados. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

• TERÇA-FEIRA (17/12)

Yara Tupynambá ganha retrospectiva individual na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). A mineira apresenta 121 obras, entre pinturas, gravuras, objetos, estudos, desenhos e registros fotográficos sobre sua produção. Os temas abrangem o cotidiano, a espiritualidade e a cultura mineira. “Paisagens da alma mineira” tem curadoria do Instituto & Memorial Yara Tupynambá e se divide em vários setores: “Autorretratos – Uma introdução ao olhar introspectivo e à narrativa pessoal da artista”; “Território mineiro – Paisagens e personagens marcantes de Minas Gerais”; “História e memória de Minas Gerais – Retratos da Inconfidência Mineira e outros eventos históricos”; “Arte e tradição – Catopês e festividades de São João”; “Audiovisual”, com entrevistas e documentários sobre o processo criativo de Yara; “Processos”, com estudos, gravuras e murais que revelam as etapas do trabalho da mineira; e “Sala educativa colaborativa”, espaço interativo para o público experimentar técnicas artísticas. Visitação de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e domingo, das 17h às 21h. Entrada gratuita.

• QUARTA-FEIRA (18/12)

Com o Natal chegando, é hora de levar as crianças para ver a Casa do Papai Noel instalada no Parque do Palácio (Portaria 2, Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras). A garotada e os pais poderão tirar fotos com o Bom Velhinho e participar da programação especial organizada pela Aldeia Curadoria e Movido a Fantasia, com atrações gratuitas e pagas. Há contação de histórias, gincanas e oficinas. Na gastronomia, as opções são o Zuzunely, da chef Bruna Haddad, e o Botânico, restaurante que opera no local. Na próxima quarta-feira, a entrada e as fotos com o Papai Noel, das 13h às 17h, serão gratuitas. De quinta a domingo, ingressos para entrar no parque custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Vans fazem o trajeto Praça da Liberdade/ Parque do Palácio/ Praça da Liberdade às quartas e domingos. A primeira deixa a praça às 9h e a última volta do parque às 17h30.

• QUINTA-FEIRA (19/12)

A individual “Rito do amor selvagem”, de Ricardo Burgarelli, pode ser visitada no Museu Mineiro (Avenida João Pinheiro, 342, Centro), reunindo desenhos, impressão, objetos e vídeos produzidos nos últimos cinco anos. O museu foi transformado em um espaço especial, cujo conceito se inspira nas ideias da tese de doutorado de Ricardo, defendida em 2022, intitulada “Rito do amor selvagem: Uma polifonia dialética desarmônica”. O museu funciona de terça a sexta, das 2h às 19h; sábado e domingo, das 12h às 17h. Entrada franca.