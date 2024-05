Sexta-feira (31/5)

Chega ao fim, em grande estilo, a 3ª Mostra de Cine Argentino de Mujeres, no Palácio das Artes, com entrada franca. Nesta sexta-feira, serão exibidos “A noiva do deserto” (2017), dirigido por Valeria Pivato, às 15h; “O vento que arrasa” (2023, foto), de Paula Hernández, às 17h; e “A Rebelião das Flores” (2022), de Maria Laura Vasquez, às 20h. Roberta Veiga faz a palestra “Por corpos, territórios e deslocamentos: contragestos políticos e espirituais de mulheres argentinas”, às 19h.

Depois da sessão das nove, a cineasta Maria Laura Vasquez e a curadora Roberta Veiga conversam com o público. O Cine Humberto Mauro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro.

Sábado (1º/6)

No primeiro dia de junho, o Cine Sesc abre mostra para comemorar este Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, destacando filmes comprometidos com a liberdade de gênero e o direito à diversidade sexual. Às 19h, será exibido o documentário “As cores do divino”, de Victor Costa Lopes, que aborda a relação de pessoas LGBTQIAPN+ com a religião. Após a sessão, haverá bate-papo da arte-educadora Thâmara Mazur e do psicólogo Eduardo de Oliveira com a plateia.

Domingo (2/6), será a vez de “Paloma”, dirigido por Marcelo Gomes, às 15h, seguido do francês “Lola e o mar”, de Laurent Micheli, às 18h, tudo com entrada franca. Ingressos podem ser reservados na plataforma Sympla ou retirados 30 minutos antes de cada sessão na bilheteria do Sesc Palladium, que fica na Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro.

Documentário "As cores do divino", de Victor Costa Lopes, abre a mostra LGBTQIAPN , às 19h de sábado (1/6), no Sesc Palladium Embaúba Filmes/divulgação

Domingo (2/6)

O CCBB, instalado em belo prédio histórico da Praça da Liberdade, recebe duas atrações que caem muito bem no domingão. “Ruídos”, exposição da badalada artista paraense Berna Reale, pode ser visitada das 10h às 22h, com entrada franca. Peças sobre dois craques da MPB estão em cartaz à noite: “Marku musical”, sobre o percussionista, cantor e compositor mineiro Marku Ribas, às 20h30, no Teatro 1; e “Let's play that ou Vamos brincar daquilo”, sobre o poeta tropicalista Torquato Neto, às 19h, no Teatro 2. Ingressos para ambas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Leia também: Fatão, viúva de Marku Ribas, estreia no teatro, integrando o elenco da peça dedicada ao marido

Segunda-feira (3/6)

A talentosa Família Barros se apresenta às 20h, no Teatro da Assembleia Legislativa (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho), com entrada franca. Hozana, Lucas, Thiago, Ruth, Sara, Ana, Daniel e Benjamin Barros interpretarão peças de Johann Sebastian Bach, Alberto Nepomuceno, Antônio Carlos Gomes, Astor Piazzolla e Felix Mendelssohn.

Terça-feira (4/6)

Peças de Beethoven, Bartók, Tchaikovsky e Grieg estão no programa da Orquestra de Câmara Sesc, que fará concerto no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Serão duas sessões, às 18h30 e 20h, com entrada franca. O espaço fica na Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro.

Quarta-feira (5/6)

A “Retrospectiva Fellini” começa na quarta, com exibição de 20 longas do diretor italiano Federico Fellini (1920-1993) até 3 de julho. A sessão de abertura, às 19h, terá uma joia: a cópia restaurada de “Oito e meio”. Raphael Camacho, do “Guia do cinéfilo”, comentará este clássico lançado em 1963. Mais cedo, às 17h, vai passar “Abismo de um sonho” (1952). A mostra tem entrada franca. Ingressos devem se retirados uma hora antes de cada sessão.

O diretor Federico Fellini e o ator Marcelo Mastroianni durante as filmagens de "Oito e meio" Archives du 7e Art/Cineriz/reprodução

Quinta-feira (6/6)

Mente brilhante da cultura brasileira, a pioneira Nara Leão (1942-1989) fez história na bossa nova, samba, Tropicalismo e MPB, além de gravar álbum memorável com canções de Roberto e Erasmo Carlos. Zezé Polessa faz o papel da cantora em “Nara”, sob direção de Miguel Falabella, no musical que será apresentado quinta e sexta-feira (7/6), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

* Ângela Faria/Interina