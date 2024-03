Sexta-feira (15/3)

“A grande ópera” retorna aos palcos para mais uma temporada, nesta sexta, às 20h, no Teatro da Biblioteca Pública (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Dirigida por Gustavo Des, a montagem tem no elenco Artur Rogério, Gabriel Oliveira, Janaína Starling, Laura Damada, Lucas Michielini e Thiago Latalisa. Escrita durante a pandemia, a peça aborda o sentimento de temor provocado pela crise sanitária. “Ela flerta com a aflição dos que temem a morte e dos que passivamente a aguardam”, explica Des. Ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).



Sábado (16/3)

Para quem procura diversão no sábado à noite, o pocket show “Bella a la carte” estará em cartaz no Madame Geneva (Rua Luiz Soares da Rocha, 21A, Luxemburgo). A performer Bella la Pierre faz as vontades do público, que escolhe o que ouvir e cantar. Bella é o pseudônimo de Gabriela Dominguez, drag queen mulher, maquiadora de cinema, apresentadora, atriz e vocalista da banda Orquestra Mineira de Brega. “Bella a la carte” já ganhou edição especial no Cabaré da Cecília, em São Paulo, esteve na programação do BH + Feliz e foi atração convidada da Virada Cultural em 2023. A casa abre às 19h, o show começa às 20h30 e os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 35. A DJ Kemille Lorraine acompanha Bella.

Domingo (17/3)

O melhor programa de domingo é o início da temporada deste ano da série “Concertos para a juventude”, às 11h, na Sala Minas Gerais. Sob o comando de José Soares, maestro associado da Filarmônica, o repertório traz peças de Borodin, Smetana, Tom Jobim e Strauss Jr. Com entrada franca, o concerto será transmitido ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube, pela Rede Minas de Televisão e pela Rádio MEC FM. No domingo, a partir das 9h, serão distribuídos 200 ingressos na bilheteria da Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), limitados a dois por pessoa.

José Soares rege a Filarmônica de Minas neste domingo (17/3) Luciano Viana/Secult/divulgação

Segunda-feira (18/3)

Para quem ainda não viu a exposição “A.R.L. Vida e obra”, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), segunda-feira é a última chance de conhecer o talento de Antônio Roseno de Lima, nordestino pobre que viveu na favela Três Marias, em Campinas (SP), e ali desenvolveu importante trabalho, ainda pouco reconhecido no cenário das artes visuais. A mostra tem seis seções: “O bêbado”, “Recortes da cidade”, “Personalidades”, “O fotógrafo”, “Frutos, flores e animais” e “Mulheres e santas”. Entrada franca.

Terça-feira (19/3)

Se o céu é o limite, o Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários) nos leva a uma viagem inesquecível com filmes bem curtinhos e histórias legais. Serão três sessões na terça. Às 11h, “Arqueoastronomia maia” visita San Gervasio, Chichén Itzá, Uxmal, Edzná, Palenque e Bonampak, mostrando a importância das orientações dos templos maias em relação ao movimento do Sol, da Lua e de Vênus. Às 14h, “Da Terra ao Universo” exibe a incrível imensidão das galáxias. E “Perdendo o céu escuro”, às 16h, contará com sessão comentada. Ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), que podem ser comprados na recepção, a partir das 10h, somente com cartão de débito.

Quarta-feira (20/3)

Quando se completam 184 anos de sua descoberta, o crânio do homem de Lagoa Santa (que tem mais de 10 mil anos) pode ser visto no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários), na exposição “Imagens que não se conformam”, com entrada franca. A mostra marca a “volta para casa” do crânio encontrado em Minas, uma das raridades da coleção do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB).

Quinta-feira (21/3)

Os nomes envolvidos na produção de “Leão Rosário”, a estreia de quinta-feira no CCBB-BH (Praça da Liberdade 450, Funcionários), já são convite obrigatório para ver esta peça. Inspirada no universo de Arthur Bispo do Rosário e em “Rei Lear”, de Shakespeare, com tradução de Millôr Fernandes, a montagem tem direção de Eduardo Moreira, direção musical e preparação vocal de Ernani Maletta. Além de atuar, Adyr Assumpção assina a dramaturgia. O espetáculo começa às 19h e os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).