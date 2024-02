Agora vai. Só fica em casa quem quiser, pois o que não falta em Belo Horizonte são opções para curtir a pré-folia. A Festa Lacra a Purpurina, na Amadoria, neste sábado (3/2), com o Bloco Pacato Cidadão, apresenta repertório com releituras carnavalescas de canções do Skank, Jota Quest, Pato Fu e Tianastácia. A festa começa às 16h e termina às 23h, com Gustavo Maguá e Guilherme Calk puxando o bloco.

• SEU BUDÃO



Na Savassi, quem comanda o pré-carnaval é Soraia Campos, Jackie Verneuil, Helmut Gondim e Maria Flávia Zech. A tarde deste sábado, no Espaço 158, será animada por Aura Sexy e Bauxita, com repertório que passa pelo pop, e os percussionistas Tunico Villani e Paulinho Santos. A pista estará por conta do DJ Rafael Oriente.

• DE OLHO NAS BIBLIOTECAS



O Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região (CRB-6) deu posse à sua nova diretoria. O bibliotecário Álamo Chaves foi reeleito presidente do CRB-6, ao lado de Fabiola Terenzi (vice-presidente). Um dos desafios desta gestão é prosseguir com a fiscalização para garantir a aplicação da lei, inibindo entes públicos e entidades privadas de manterem bibliotecas sem o profissional técnico qualificado. A equipe conta também com Rosana Trivellato (diretora técnica), Samuel de Carvalho (diretor administrativo) e Carina Martins (diretora financeira).

• FEVEREIRO VERDE



Nem só de carnaval vive este mês. Fevereiro Verde é nome do projeto dedicado à conscientização ambiental e à mobilização para o plantio de árvores, além da limpeza de praias, cachoeiras e do fundo do mar. Depois da folia, será a hora de todos se unirem no Dia V, 24 de fevereiro, em mutirões em 12 cidades, entre elas Belo Horizonte. A ação, na praça da Pampulha, terá distribuição gratuita de bituqueiras descartáveis e sementes. Inscrições devem ser feitas na plataforma Sympla.

• AS MAIS MAIS



Na semana do aniversário de Lenine, que completou 65 anos nesta sexta-feira (2/2), o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) levantou as canções dele mais tocadas no Brasil. O cantor e compositor tem 222 obras musicais e 703 gravações cadastradas na entidade. As cinco primeiras colocadas são “Paciência”, parceria com Dudu Falcão; “Hoje eu quero sair só”, composta por ele, Caxa Aragão e Mu Chebabi; “Jack soul brasileiro”, criada pelo “coletivo” formado por Lenine, Buco do Pandeiro, João do Valle, Ayres Vianna, Almira Castilho, Jackson do Pandeiro, Gordurinha e Alventino Cavalcante; “Leão do Norte”, parceria com Paulo Cesar Pinheiro; e “Aquilo que dá no coração”, só de Lenine.