Sexta-feira (2/2)



Zeca Perdigão comanda hoje o único baile de gala da folia de Belo Horizonte. Em sua segunda edição, o Baile de Carnaval da Olho, revista editada por ele, fará homenagem à estilista inglesa Vivienne Westwood. Será o primeiro grande evento no Hotel Londres, que vai funcionar às sextas-feiras na Avenida Santos Dumont, 240, no centrão de BH.



Sábado (3/2)



“Elis, a musical” comemora 10 anos com duas sessões, às 16h30 e às 20h30, neste sábado, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Com 135 minutos de duração e 15 de intervalo, duas atrizes se revezam no papel da Pimentinha. Na primeira sessão, Lílian Menezes; na seguinte, Laila Garin. Ingressos esgotados.



Domingo (4/2)

Em cartaz no Cine Humberto Mauro, a mostra “O preço de Hollywood”, que exibe filmes com foco no cinema, programou para domingo, às 17h30, o longa “O vale das bonecas” (1967), dirigido por Mark Robson, com Sharon Tate, Susan Hayward, Barbara Perkins e Tony Scotti. Às 20h, vai passar “O miado do gato” (2001), longa de Peter Bogdanovich, com Kirsten Dunst, Steven Peros e Cary Elwes. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes da sessão. A sala fica no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro).



Segunda-feira (5/2)



Hora de dar adeus a Hélio Oiticica. Na segunda-feira, “Delirium Ambulatorium” se despede do Centro Cultural Banco do Brasil, abordando a trajetória do artista entre os anos 1950e 1970. Em meio a 80 trabalhos, destacam-se os parangolés – capas, faixas e bandeiras de tecido, trazendo frases políticas ou poéticas. Os mais animados podem vesti-los. Com entrada franca, a exposição pode ser visitada das 10h às 22h. O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários. Entrada franca.



Terça-feira (6/2)



Mais que entusiasmo e bateria afinada, é preciso criatividade para criar um bloco de carnaval. Na terça, o Sai Pra Lá, Capeta promete desfile “para exorcizar as mágoas eleitorais e expurgar a frustração com os rumos do país”, de acordo com o site www.blocosderua.com. A concentração está marcada para as 17h, na Praça Comendador Negrão de Lima, 244, na Floresta.



Quarta-feira (7/2)

Toninho Geraes, com sambas gravados por Beth Carvalho, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho, é o homenageado do projeto Abertura do Carnaval da Liberdade, no Palácio das Artes. A obra do mineiro será revisitada em concerto da Orquestra Sinfônica, sob regência de Ligia Amadio, com o Coral Lírico de Minas Gerais e a cantora carioca Teresa Cristina entre os convidados. O ensaio-geral de quarta, ao meio-dia, tem entrada franca. Na quinta (8/2), o concerto das 20h tem ingressos a R$ 20 (inteira) e R$10 (meia)



Quinta-feira (8/2)



Novidade na área. Projeto de ska, gênero que surgiu na Jamaica nos anos 1950, o Explêndidos faz duas apresentações na quinta-feira, às 20h30 e às 22h, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). O grupo é formado por Késio Pinto (voz), Luciano de Sousa (bateria), Hairlan Rodrigues (baixo), Henrique Toledo (guitarra), Hugo Bizzotto (órgão), Marcelo Oliveira (trombone), Alexandre Lisboa (trompete), Camila Barreto (sax-tenor) e Roberto Oliveira (sax-barítono). Ingressos custam R$ 30 (área interna) e R$ 15 (área externa)