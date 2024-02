Às vésperas do fim da Campanha de Popularização do Teatro & Dança, ainda não há números oficiais sobre esta 49ª edição. Certo é que tem muita gente ralando para levar arte e diversão ao público. É o caso dos atores Ílvio Amaral e Maurício Canguçu, que neste domingo (4/2), último dia da campanha, farão jornada dupla. Às 18h, encenam “Acredite, um espírito baixou em mim” no Cine Theatro Brasil Vallourec. Depois, a dupla e dois técnicos “voam” para o Sesc Palladium, onde apresentam “Velório à brasileira”, às 20h. No elenco desta comédia de Aziz Bajur, com direção de Ílvio, o ator Lucas Barbosa também faz jornada dupla. Ele estará em “Como vencer a burocracia sem ter um infarto”, às 19h, na Biblioteca Pública.





Maurício Canguçu conta que em mais de 25 anos de turnês com “Espírito”, o corre-corre de domingo é o primeiro que ele e Ílvio vão encarar. Em temporadas anteriores, houve sessões de “A idade da ameixa” e de “Espírito” no mesmo dia. “A diferença era o tempo entre um espetáculo, às 18h, e o outro, às 21h. Com três horas, você consegue tomar banho entre um espetáculo e outro”, diz. No domingo, para facilitar o deslocamento até o Sesc Palldium, um motorista estará à espera da trupe.





• NA FOLIA



O que não falta em Belo Horizonte é opção para curtir o carnaval. Com entrada franca, o Beagá Folia vai levar para os arredores do Mineirão a dupla Clayton e Romário, em 11 de fevereiro. Será a estreia do bloco carnavalesco dos dois. No dia 12, Michel Teló estará na cidade com o bloco Bem Sertanejo. As duas concentrações estão marcadas para as 14h, com festas terminando às 22h.





• PARA A GAROTADA



Faltando poucos dias para o encerramento de Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil, a segunda edição do festival já pode ser considerada um sucesso. Em janeiro, cerca de 2 mil pessoas, entre crianças e adultos, passaram pelo Teatro 2 do CCBB-BH. A mostra termina no próximo domingo (4/2), após exibir 50 produções da Suíça, Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália, Argentina e Brasil.

• • •

Entre os filmes programados para esta última semana estão a animação brasileira “As aventuras do avião vermelho”, de Frederico Pinto e José Maia; a animação francesa “Venille”, de Guillaume Lorin; a animação espanhola “Valentina”, de Chelo Loureiro; e o documentário brasileiro “Tiago e Ísis e os segredos do Brasil”, com legendagem para surdos. As sessões têm entrada franca. A programação completa pode ser conferida no Instagram (@mostragiropelomundo).

• RETA FINAL



As mostras “Cata – Mudanças climáticas e catadoras”, da artista plástica e fotógrafa Verônica Alkmim França, e “Rios de lembranças: (en)cantos das lavadeiras de Almenara”, de Jéssica Marques, estão se despedindo este mês no Memorial Vale. Ambas podem ser visitadas até o próximo dia 25.