Festeiro que é, Marcus Zatar sabe que produzir as comemorações de aniversário na data exata de seu nascimento, 14 de dezembro, esbarra em dois problemas. O primeiro, natural. “Chove, e muito”, afirmou ele, na quinta-feira passada, para os amigos que reuniu no Mina Jazz Bar. O pior é a data ser o “dia internacional dos eventos corporativos”, brincou. “Todas as pessoas têm um evento corporativo em 14 de dezembro”, comentou, lembrando como é difícil conseguir que todos atendam ao convite para a festa neste dia. “É sempre uma concorrência desleal no meu aniversário”, comparou, bem-humorado. “Você é muito chique!”, gritou uma das convidadas.



• Sem quebra



Marquinhos, como é chamado carinhosamente pelos amigos, revelou detalhes da produção de sua festa. Ao optar pelo convite impresso, recorreu à criatividade e ao bom gosto de Hilton Impresso. Quando os convites chegaram em sua casa, emocionou-se com a beleza deles. “Vai todo mundo!”, brincou a mesma voz que, no fundo do clube de jazz, acompanhava na maior animação o que Marcus dizia.



• "Ele merece!"



À medida que os convites eram entregues, o WhatsApp pipocava com dúvidas em relação ao figurino. “É para ir de terno, é black tie?”, “Sua mãe está aceitando encomendas?”, perguntavam os amigos, que conhecem o talento de Henriette Zatar, nome reconhecido da moda mineira. Para ajudar na decoração, ele recorreu a Florença Aguiar, da Flor em Festa. “Na hora em que terminar a mesa de doces, você coloca mais”, pediu. Descobriu que no menu do Mina não havia jantar, mas cardápio assinado por Leo Paixão. Marcus correu até Cynthia Geo e lhe pediu para levar os doces mais bonitos que tivesse. Elegante como poucos, o aniversariante afirmou que nada disso importa. “O mais importante é que vocês estão aqui”, disse, aplaudido com carinho pelos convidados, ao som de “Ele merece!”.



• Ciclos



A surpresa da noite foi o poema escrito por Marcus e lido por sua irmã, Fernanda Bicalho, durante a festa. “Aos 50 anos, celebro ciclos vividos/ Esboço memórias, momentos divididos/ A vida, como a dança, segue seus giros/ Ciclos que por si se moldam, é o que mais admiro/ Fechar portas, encerrar capítulos/ É a arte de quem entende os próprios atos/ No término, reside a semente da esperança/ No novo ciclo, chance e bonança/ Hoje, encerro um ciclo com gratidão por cada aprendizado e lição/ Sabendo que o encanto está no recomeçar/ Um novo ciclo, pronto a brilhar.”



• Herança dos pais



O texto continua: “E com vocês, meus amigos tão especiais/ Inicio novo ciclo, com os melhores astrais/ Com a certeza de que o novo será desafiador/ Abraço o porvir, com serenidade e amor/ Em um mar de lembranças e afetos/ Agradeço a vida por esses trajetos/ Ao fechar um ciclo, sinto a emoção/ De um novo início, pleno de paixão/ Com o coração acalentado/ Despeço-me do passado, mas sem emaranhados/ A esperança, doce chama acesa/ Na mente, a sabedoria da incerteza/ A jornada continua, como um poema a tecer/ E aos 50 anos renasço com prazer/ Ao lado de vocês, sensacionais/ Sigo com dignidade e ética/ Como aprendi com meus pais”.