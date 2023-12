Instalação que une arquitetura, escultura e poesia, a obra “Versilindro”, inaugurada esta semana em Ouro Branco, foi uma das selecionadas pelo Projeto Edital Arte em Aço Gerdau. A escultura conta com 30 estrofes que falam sobre as relações das pessoas com o outro, com a natureza e com o meio político. A ideia é de que essas mensagens de reflexão sobre o cotidiano sejam descobertas pelo público que passar pelo local onde ela está instalada. Bel e João Diniz, arquitetos responsáveis pela obra, têm se dedicado a propostas como esta apresentada para o edital da Gerdau.

• DOR E AMOR DE QUEM FICA

A família e os amigos de Leo e Carol Moretzsohn estão profundamente abalados com o acidente que vitimou Maria, uma das filhas do casal. A coluna se solidariza com os pais e a caçula Helena, que emocionou a todos com o texto publicado em rede social. “Nunca imaginei ter que escrever isso, na verdade não para a minha Ma, ainda não consegui entender que você se foi, ainda estou esperando acordar e ter sido só um pesadelo, mas infelizmente não é! É difícil colocar em palavras a profundidade da dor que estou sentindo, isso me deixou um vazio que parece insuperável, um eco silencioso que ressoa em cada canto da minha vida. A saudade é uma sombra constante, uma lembrança de todos os momentos preciosos que compartilhamos. Você era mais do que uma irmã, era a melhor amiga, e com toda a certeza do mundo a maior e melhor inspiração que já tive e que poderia ter. Suas risadas eram como melodias que alegravam meus dias, e seu amor era um farol que iluminava nossos caminhos mais sombrios”, escreveu Helena.

• PELA HONRA DE MARIA



Helena continua: “A maneira como você tocava as vidas ao seu redor era única, deixando um legado de bondade, compaixão e alegria. Ao me lembrar dos momentos que passamos juntas, sinto gratidão por cada riso compartilhado, cada abraço reconfortante e cada conselho sábio que você gentilmente ofereceu. Suas memórias são um tesouro que guardaremos com carinho em nossos corações, servindo como um lembrete constante do privilégio que foi tê-la em nossas vidas. Embora a dor da perda seja avassaladora, tentamos encontrar consolo na certeza de que sua alma agora descansa em paz. Seu legado continua vivo em nós, em cada gesto de amor e compaixão que buscamos compartilhar com o mundo. À medida que enfrentamos o luto, prometemos honrar sua memória, lembrando-nos sempre da pessoa incrível que você foi. E eu agradeço por tudo, você foi uma luz, um anjo que desceu em nossas vidas para nos iluminar! Eu te amo mais que tudo neste mundo, nenhuma distância nunca vai nos separar, vou ser para sempre seu Helenão!”

• MISSA



A missa de sétimo dia de Maria Moretzsohn Moreira será celebrada neste sábado (16/12), às 20h, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça da Assembleia.

• GRANDE COLAR



O presidente do PIC, Antonio Eustáquio da Rocha Soares, foi agraciado com o Grande Colar do Mérito Legislativo 2023, por indicação do vereador Jorge Santos, na última terça-feira. A honraria é destinada àqueles que se destacaram ao longo do ano nas respectivas áreas de atuação. A cerimônia ocorreu no Plenário Amyntas de Barros, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e contou com as presenças do presidente da casa, Gabriel Azevedo, parlamentares, homenageados, familiares e convidados.