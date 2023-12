Depois do sucesso de “Auto da Compadecida”, a Orquestra Ouro Preto vai investir em nova produção operística em 2024. A empreitada do maestro Rodrigo Toffolo e sua equipe será a adaptação do romance “Hilda Furacão”, de Roberto Drummond (1933-2002), para os palcos. Ainda não há data de estreia, mas o maestro está empolgado com a construção musical e histórica da montagem.

• DO MERCADO PARA A SAVASSI

O Bar da Lora, ícone gastronômico com 50 anos de história no Mercado Central, inaugura na sexta (15/12) sua terceira unidade, que funcionará na Rua Sergipe, na Savassi. Sob a liderança de Eliza Fonseca e de seu irmão Pedro, o estabelecimento, conhecido por clássicos como fígado acebolado e filé na chapa, promete levar a tradição mineira para aquela região da capital. “Esperamos que o novo bar seja um espaço de encontro, boa comida e momentos especiais”, torce Pedro.

• SESSÃO EXTRA

A Cia. Buia Teatro, de Manaus, segue em cartaz no CCBB-BH com a opereta infantojuvenil “Cabelos arrepiados”. O espetáculo tem feito o maior sucesso com públicos de todas as idades. Tanto que nesta quarta-feira (13/12), às 19h, haverá sessão extra. O grupo mistura teatro vivo e formas animadas sobre um palco giratório, com estética inspirada nos universos sobrenaturais de Tim Burton e Edward Gorey. Destaque para a originalidade do texto e da trilha sonora, executada e interpretada ao vivo.

• LUZES DE NATAL



Para compor o projeto luminotécnico instalado na Praça da Liberdade, Danusa Carvalho e Joca Corsino, que assinam a direção artística do projeto Luzes de Natal, investiram em um sistema tecnológico capaz de transformar o conceito em realidade. A proposta desta edição é homenagear ícones das artes de Minas Gerais e sua contribuição para o mundo. Tanto a decoração quanto a programação foram criadas para destacar as riquezas e personagens ligados ao patrimônio histórico, artístico e cultural do estado. Foram utilizados 10km de pisca-pisca, cerca de 90 mil lâmpadas e mais de 1,5km de LED em neon. Só a alameda central recebeu 4,5 mil tubos de LED, criando o efeito de luz em movimento. É um dos espaços mais fotografados da praça.

• NA COP 28

O empresário mineiro Felipe Marçal participou em Dubai da COP 28, a convite da Confederação Nacional do Transporte. Em sua palestra, falou sobre o case pioneiro da Zero Carbon Logistics. Marçal revelou ter compensado o carbono produzido no transporte terrestre e aéreo em 3t até chegar à mesa do painel, reforçando o compromisso da empresa, única do mundo no ramo de logística que cumpre todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU.

• O QUE VEM POR AÍ

“De presente o agora” é o tema das edições nacionais e internacionais de 2024 da Casacor, inclusive a mineira. A proposta é oferecer reflexões a partir dos seguintes questionamentos: “Que ancestrais queremos ser?”, “Qual o legado que deixaremos para as próximas gerações e para o planeta?”.