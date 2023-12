Daniel Jobim e Kell Smith na comemoração dos 50 anos do lançamento do disco "Elis & Tom"

2024 será lembrado como o ano das grandes turnês inspiradas em fins de bandas, como a do Sepultura, ou comemorativas de carreiras longevas, como os 30 anos de trajetória de Ivete Sangalo.

A mais nova nessa lista é a celebração dos 50 anos de lançamento do álbum “Elis & Tom”, gravado em 1974, que reunirá nos palcos os artistas Daniel Jobim e Kell Smith, em 10 shows, entre março e setembro. A estreia está marcada para 9 de março, mês de aniversário de Elis Regina, em sua terra natal, Porto Alegre. Em Belo Horizonte, a apresentação está marcada para abril, no Palácio das Artes.

HO…HO...HO

A pista do Secreto vai ficar animada às vésperas do Natal, com festa reunindo Marco Túlio Lara e Los fuegos, Fernanda Abreu e Marcelo Falcão, em participações especiais, e o DJ Vinícius Amaral. Festa a partir das 22h, no Mercado de Origem.

ITINERÂNCIA

Depois de passar por 17 cidades do Maranhão e do Pará, Maria e Ana Gomide, da Cia Carroça de Mamulengos, começaram por Minas a itinerância da peça "Plantão de utilidade lúdica", criada pela dupla durante a pandemia. Serão nove cidades por onde passa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, saindo de Bela Vista de Minas até Tumiritinga e, depois, no Espírito Santo, pelas cidades de Ibiraçu e Aracruz, finalizando o roteiro em 14 de dezembro.

As apresentações são gratuitas e, em alguns locais, abertas às comunidades. Em cena, a história das duas palhaças brincantes, que contam com a participação especial da Miota, uma boneca que Maria ganhou quando era criança. A Carroça de Mamulengos foi criada há 47 anos pelo bonequeiro Carlos Gomide e a atriz Schirley França. Hoje, o grupo é composto pelos seus oito filhos, noras, genros e por sete netas.

VIDA EM PRETO E BRANCO

Olga Barbosa da Silva Pereira lançou a segunda edição do seu livro "Em preto e branco, superando a acromatopsia", no qual ela narra a sua experiência e a da irmã, Fátima, portadoras de deficiência visual congênita e hereditária que, em razão do não funcionamento das células cones da retina, causa baixa visão, fotossensibilidade (ocasionando cegueira diurna) e visão em preto e branco.

A acromatopsia é uma deficiência extremamente rara. O livro mostra a luta para se adaptarem a um mundo cheio de luz e cores, além da superação do preconceito. O livro, que tem projeto gráfico e capa de José Eduardo de Freitas Cezar, teve manhã de autógrafo no Spiral Café, em Santa Efigênia.

.

ABSTRATOS

Obras dos mineiros Amilcar de Castro, Lygia Clark, Raymundo Collares e Willys de Castro estão no acervo da mostra que comemora os 70 anos da primeira exposição de arte abstrata feita no Brasil. A exposição “Abstrações utópicas” reúne aproximadamente 80 trabalhos de mais de 50 artistas e está em cartaz na Danielian Galeria, na Gávea, no Rio de Janeiro.

A curadoria é de Marcus de Lontra Costa e Rafael Fortes Peixoto, com consultoria de Anna Bella Geiger, que, além de ter participado da exposição de 1953, no Quitandinha, em Petrópolis, também é autora, junto com Fernando Cocchiarale, do livro-referência sobre o assunto.