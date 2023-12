Sexta-feira (8/12)

Para quem quer curtir o feriado em BH, a Serraria Souza Pinto (recebe a primeira edição do projeto Conexões Culturais, programação gratuita que contempla todas as idades, a partir das 15h45, reunindo o grupo de capoeira Afro Minas, Beatles para Crianças, Grupo Reconto, Mulheres no Samba e o grupo baiano Africania. O evento termina com os irmãos da banda Melim em clima de despedida, pois o trio anunciou pausa para os integrantes seguirem carreiras solos.

Sábado (9/12)

Para quem curte dança urbana, às 13h, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade, a opção é o The Flow Danças Urbanas, que integra o projeto Diversidade Periférica, com curadoria de Paulo Victor e Negona Dance. Quem quiser participar deve se inscrever no site www.memorialvale.com.br (vagas limitadas). O ponto alto será a Batalha All Styles, idealizada pelo dançarino Warley Martins, integrante da Cia. Laia de Dança.

Domingo (10/12)

Saudades das apresentações de Paul McCartney em Belo Horizonte? Então aproveite a noite para curtir o show “Beatles in concert”, às 19h, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Clássicos dos Fab 4 serão apresentados pela banda formada por Khadhu Capanema, Guilherme Rancanti, Marcelo Cioglia, Carlos Ivan e Bhydhu Capanema, acompanhada por coral e pela Fractal Orchestra, sob regência do maestro Rodrigo Garcia. A direção musical e os arranjos são de Guilherme Rancanti.

Os preços dos ingressos variam de R$ 50 (meia) a R$ 150 (inteira).

Segunda-feira (11/12)

Eduardo Wotzik continua em cena com o espetáculo “Hannah Arendt – Uma aula magna”, inspirado nas ideias, experiências e filosofia de uma das mais importantes pensadoras do século 20. Wotzik atua, além de assinar direção e texto. Sessão às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).

Terça-feira (12/ 12)

Ho..ho...ho... O Bom Velhinho chegou. Com noites quentes e o clima natalino tomando conta da cidade, uma opção gratuita é passar pela Praça da Liberdade, onde, além de admirar a decoração de luzes e cores, papais e mamães podem levar os filhos para ver shows com Papai Noel, de meia em meia hora, entre 18h30 e 21h30.

Quarta-feira (13/12)

Natal rima com humor. Pelo menos é essa a aposta de Jonathan Nemer, que apresenta, às 20h30, no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete, stand up inspirado nas alegrias e perrengues da época mais esperada do ano. Nemer é velho conhecido da internet, com 3 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube. Ingressos variam de R$ 55 (meia) a R$ 160 (inteira).

Cantora Titane participa de concerto no Grande Teatro do Palácio das Artes Luiza Palhares/divulgação

Quinta-feira (14/12)

Em comemoração aos 35 anos do BDMG Cultural, 11 artistas que já passaram pelo Prêmio BDMG Instrumental participam de concerto no Grande Teatro do Palácio das Artes. Entre eles estão Mauricio Tizumba, Titane , Sérgio Pererê, Raquel Coutinho e Sérgio Santos. O show conta com a participação especial da Guarda de Congo Feminino de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Aparecida e Irmandade do Rosário dos Ciríacos. Ingressos gratuitos podem ser retirados na bilheteria.