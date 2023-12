Tayana Mazin, professora da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Flávia Figueira, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), estão entre as vencedoras do programa Para Mulheres na Ciência – parceria da Academia Brasileira de Ciências com o grupo L’Oréal no Brasil e a Unesco –, que premia anualmente sete brasileiras de diferentes regiões do país e seus projetos científicos. Cada ganhadora recebe bolsa-auxílio no valor de R$ 50 mil e pode utilizá-la para dar andamento às suas pesquisas.



FOTODINÂMICA E BACTÉRIAS



Tayana Mazin venceu na categoria ciências químicas com projeto que tem como objetivo desenvolver novos remédios para terapias fotodinâmicas. Nesse tipo de tratamento, os fármacos só fazem efeito sob ação da luz visível, pois são compostos coloridos (ou corantes) capazes de absorver energia da luz. Já a pesquisa de Flávia Figueira investiga a presença de bactérias com crescente resistência a antibióticos em diferentes regiões do Brasil.



CONCERTO NA CAPELA



Apresentação do Quarteto Inhotim, formado por Laura von Atzingen (violino), Gideôni Loamir (violino), Flávia Motta (viola) e William Neres (violoncelo), marca, domingo (10/12), o encerramento da programação do Música na Capela em 2023. No programa, o grupo apresenta as obras “Entr'Acte”, de Caroline Shaw, “Quarteto de cordas nº 2”, de Philip Glass, “Eight colors”, de Tan Dun, e “Enthusiasm strategies”, de Missy Mazzoli. O concerto será realizado das 11h às 12h, na Capela de Santana, que fica nos jardins da Casa Fiat de Cultura, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

ARTE NO BONFIM



A 11ª edição do Junta, que reúne artistas contemporâneos e público diverso, começa hoje (6/12), no Galpão Sérgio Machado, no Bonfim, onde funciona o ateliê dos artistas Sérgio Machado e Francisco Nuk. A grande novidade desta edição é que o Junta também ocupará a rua. Ao todo, serão 50 artistas e mais de 500 trabalhos expostos, todos à venda. A curadoria foi feita por Flaviana Lasan, Comum e Thiago Alvim.

ÀS ESCURAS



O projeto Mapa dos Sentidos ocupa amanhã (7/12) o Centro de Vivência Agroecológica (Cevae), com almoço às escuras. A ação reunirá pessoas ao redor da mesa para ressignificar a relação com os sabores, as texturas e o alimento. Idealizado pela artista visual Daniela Serruya Kohn, criadora também de A Cozinha Nômade e Jantar às Escuras, o projeto propõe uma instalação interativa, que oferece ao público experiências imersivas sensoriais a partir da conexão com o corpo, os sentidos e os alimentos.