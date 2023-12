Promete ser emocionante a comemoração que marcará os 50 anos de carreira do arquiteto Gustavo Penna. Na lista de convidados há cerca de 250 pessoas, entre colegas de profissão, amigos, funcionários e ex-funcionários. O encontro está marcado para quinta-feira (7/12), às 19h, no escritório dele em BH.

A data já foi lembrada na semana passada, quando Gustavo foi convidado para fazer a palestra

“50 anos de arquitetura, desenho e palavra”, na Escola de Arquitetura da UFMG. A universidade, onde ele se formou em 6 de dezembro de 1973 e lecionou por três décadas, também o homenageou.

NA MODA

Anna Garzon e Rafa Alves abrem a semana de encontros badalados na moda com almoço que marca o lançamento da Garzon Bags. Será na Casa Jader Almeida, em Lourdes, com menu elaborado pelo chef Henrique Gilberto, do Cozinha Tupis.



TRAVESSIA DO SERTÃO



“Grande sertão: veredas”, de João Guimarães Rosa, inspira a mostra de 32 fotografias e colagens dos artistas Wágner Pena e Lucas Sousa em cartaz no Centro Cultural da Casa do Brasil, em Madri. Produzido há mais de dois anos, o projeto é fruto de pesquisa científica desenvolvida na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), câmpus Diamantina. Entre dezembro de 2021 e fevereiro do 2022, a exposição foi apresentada na Galeria de Arte Paulo Campos Guimarães, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, em BH.





Wágner nasceu em Couto de Magalhães de Minas, atua como biomédico e é fotógrafo autodidata. Lucas nasceu em Viseu, no Pará, e há oito anos se mudou para Diamantina. É bacharel em humanidades pela UFVJM e licenciado em letras (português/espanhol) pela mesma instituição.



ARTE PARA TODOS



Para marcar o Dia Nacional da Acessibilidade, comemorado amanhã (5/11), a Casa Fiat de Cultura lançará, em parceria com o Museu de Arte da Pampulha (MAP), recursos de acessibilidade que contemplam as obras da exposição “Arte brasileira: a coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura”.

O material inclui maquete tátil da edificação do MAP, feita manualmente pelo escultor Daniel Herthel; vídeo com uma visita mediada em libras; reprodução em 3D de um exemplar do azulejo que compõe uma das fachadas do museu; e detalhe de uma obra de Rubem Valentim.

As peças foram criadas com a colaboração do Fablab da Fundação Torino Escola Internacional. A mostra ficará em cartaz até 4 de fevereiro de 2024. Visitas vinculadas pelo programa educativo devem ser agendadas no site da Casa Fiat.