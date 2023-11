A relação de Beatriz Apocalypse e Aluizer Malab com marionetes é coisa de família. Bia é filha de Álvaro Apocalypse e Teresa Veloso, que criaram, nos anos 1970, o Grupo de Teatro Giramundo ao lado de Maria do Carmo Vivacqua. Amigo da família, Aluizer sempre andou por ali. Na adolescência, ele, Beatriz e amigos circulavam em festas com o Circo Maravilha, que trazia bonecos criados por Teresa. Aluizer, que mais tarde virou produtor do Giramundo e abriu sua própria empresa de produção, era o empresário do grupo circense.

Os amigos cresceram e viajaram pelo mundo, até que em turnê por Charleville-Mézières, na França, começaram a pensar em trazer para BH a magia das lojas que encantam a capital mundial do

teatro de bonecos. O tempo passou e só agora, muitos anos depois, o sonho finalmente se concretiza. Nesta quinta (30/11), Beatriz e Aluizer abrem a Marioneta, no Mercado Novo.

• CRIAÇÕES AUTORAIS



Mas é bom ficar atento. Apesar do DNA do Giramundo correndo nas veias, Marioneta tem peças autorais como a base de sua criação. Beatriz conta que há opções de bonecos de varas e de fios, além de livros sobre o pai, Álvaro Apocalypse, e material de papelaria, por exemplo. Mas o que promete ser sucesso são as encomendas de presentes como o boneco de balcão, feito a partir de desenho da pessoa que será presenteada. Peças do Giramundo podem ser encomendadas, mas como réplicas.

• NA SALA MINAS GERAIS



Alunos da Academia Filarmônica fazem recital gratuito de encerramento das atividades de 2023, na Sala Minas Gerais, marcado para terça-feira (5/12), às 20h30. No repertório, obras de Couperin, Schubert, Fauré, Mozart, Doppler, Grondahl, Nathan Daughtrey, Lebedev, Jônatas Reis, John Cheetham e Ary Barroso. Participam do recital Laila Rodrigues (oboé), Juliana Santos (fagote), Thiago Barros (violino), Larissa Josué (violino), André Inácio (viola), Isadora Vilela (violoncelo), Guilherme Gonçalves (violoncelo), Filipe Costa (contrabaixo), Ana Luíza Cicarini (harpa), Josafá Ferreira (viola), Marcos Fernandes (flauta), Marcos Alves (percussão), Daniel Miranda (tuba), José Vitor Assis (trompete), Wesley Procópio (trombone) e Alexandre Reis (trompa).

• ENCONTRO DE BAMBAS



Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini confirmaram para 15 de dezembro a apresentação do show “50 anos da música de Minas”, no Minascentro.

• CINQUENTÃO



Marcus Zatar, queridíssimo entre os amigos, marcou para dezembro sua festa de 50 anos. O encontro, no Mina Jazz Bar, promete dar à noite todo o charme e alegria das festas que

eram sempre as mais esperadas das quintas-feiras.