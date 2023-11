O aniversário do Minas Tênis Clube, que comemora seus 88 anos, foi marcado com o tradicional Jantar Anual da Diretoria e do Conselho Deliberativo do Minas, sexta-feira (24/11), no Centro Cultural Unimed-BHMinas. O Escudo de Ouro do Mérito Minastenista, a mais alta comenda conferida pelo clube, foi concedido ao conselheiro nato Sérgio Starling Versiani, ex-atleta de futsal e diretor de Futsal do clube de 1993 a 2022, e ao instrutor de formação esportiva Marcos José de Oliveira, colaborador do Minas há 37 anos. O Diploma de Atleta Ouro foi entregue a Décio Viotti de Azevedo. Atleta de vôlei do Minas, Décio participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em1964, e da Cidade do México, em1968; foi ouro e prata nos Jogos Pan-americanos de São Paulo, em 1963, e Chicago, em 1959; participou de dois campeonatos mundiais (1960 e 1962); e foi campeão brasileiro juvenil em 1958.



• ÀS MINASTENISTAS

Em nome das mulheres do MTC, a gestora do Programa Minas Tênis Solidário (PMTS), Thereza Cristina de Castro Martins Teixeira, recebeu flores da diretora de Responsabilidade Socioambiental, Celinha de Oliveira, e das companheiras gestoras do PMTS Tania Mara Zefferino, Cristina Barbosa de Assis e Rita de Cássia. A mesa de honra foi formada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Kouros Monadjemi; pelo presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira; pelo vice-presidente Wagner Furtado Veloso; por Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de BH; pelo secretário estadual de Comunicação, Bernardo Santos; por Jarbas Soares Júnior, procurador-geral de Justiça; pelo assessor especial do governo de Minas Gerais, Carlos Henrique Guedes; e pelo presidente da Associação Comercial de Minas, José Anchieta da Silva.

• CLUBE DA ESQUINA

Durante a cerimônia no clube, o maior movimento musical de Minas Gerais inspirou o repertório apresentado nos números das alunas do curso de dança e do instrutor do curso de música do Minas Tênis. As dançarinas representaram o grupo de 33 alunas que se apresentaram nos Estados Unidos em outubro.

• ENTÃO É NATAL

Grupo Giramundo, Armatrux, Orquestra de Câmara Inhotim, Circo dos Sonhos do Marcos Frota, show de drones e até sessões de café da manhã com Papai Noel prometem animar a Cidade de Natal 2023, que começa sexta-feira (1º/12), no Parque do Palácio.

• AUTISMO

A psicóloga e advogada Maria Inês Vasconcelos e a psicopedagoga, psicanalista e PHD em neurociências Ângela Mathylde Soares participam, na sexta-feira (1º/12), do 1º Simpósio Autismo na Atualidade – Desafios e Avanços. A programação tem oito horas de duração, com palestras de 20 especialistas. As inscrições são gratuitas e já estão abertas na plataforma Sympla.