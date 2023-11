Tom Zé é uma festa. Aos 85 anos, ele transforma suas apresentações em encontros inesquecíveis. Em pouco mais de hora e meia, o baiano conta histórias curiosas em torno das suas composições, revela suas emoções e diverte o público. Por isso, pela excelência do músico na história da cultura brasileira, por onde passa é recebido de pé e sob aplausos da plateia. Foi assim sábado (25/11), no Palácio das Artes. "Estou em Minas Gerais, estou em BH", disse, feliz da vida, abrindo a noite com "Tô", do disco "Estudando o samba", de 1976. Daí em diante, as músicas eram intercaladas com bate-papo. Antes de cantar "2001", canção gravada pelos Mutantes, lembrou que em um encontro com Augusto de Campos, o poeta concreto, fez uma crÍtica. "Os Mutantes vão gravar música caipira. Vai ser um desastre". Ele só não sabia que a música era de Rita Lee e do próprio Tom Zé. Na sequência, apresentou "Os clarins da coragem", faixa do disco “Língua brasileira”, de 2022. A composição, como definiu o artista, é a primeira música que fala no coração de Minas Gerais.

• “CONTO DE FRALDAS”

Quase ao final da apresentação, Tom Zé lembrou que o pessoal do Tianastácia estava na plateia. "Foram eles que fizeram sucesso com essa música (‘Conto de fraldas’). Só na mão deles (a canção) fez sucesso. Deus abençoe vocês, Tianastácia", disse, sob mais aplausos da plateia. Tom Zé ainda mostrou “Xiquexique”, parceria dele com Zé Miguel Wisnik que faz parte da trilha de “Parabelo”, do Grupo Corpo.

• AS LUZES NA PRAÇA

Faltam poucos dias para as luzes colorirem o Natal da Praça da Liberdade. A partir de sexta (1º/12), o endereço mais charmoso da cidade entra em clima de Papai Noel não só com a decoração, mas com a programação do Natal da Mineiridade, que termina em 6 de janeiro, Dia de Reis.

• ARTESÃOS EM LIVE

Quinta-feira (30/11), em São Paulo, a casa do Grupo Mulheres do Brasil lança o livro "Artesanato em Minas Gerais", idealizado por Fernanda Andrade, sócia da Projetô Impacto Sociocultural e líder do grupo em BH, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. A obra celebra a riqueza cultural e criativa dos artesãos mineiros. O lançamento poderá ser acompanhado via live no canal https://www.youtube.com/c/GrupoMulheresdoBrasil, com participação de Annette Reeves, da plataforma Terraartesã e líder do Grupo Mulheres do Brasil em Fortaleza; da historiadora mineira Cristina Ávila; do designer Alex Fonseca; de Myrian Melo, artesã de Amarantina; e dos artesãos Adélio Brasil e Elaine Ramos Mourão, de Pirapora, no Norte de Minas.

• HISTÓRIA DO DESIGN

Os três anos do 31 Mobiliário serão comemorados, nesta terça (28/11), com o lançamento do livro “Zanini de Zanine: 20 anos” (Editora Olhares). A obra celebra as duas décadas de carreira do designer que conquistou os prêmios Museu da Casa Brasileira, Idea Brasil, IF Design Award e Good Design Award. Além disso, algumas de suas peças fazem parte do acervo permanente do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu da Casa Brasileira São Paulo, Museu das Cadeiras Brasileiras Belmonte Bahia, Philadelphia Museum of Art USA e do Museu de Design e da Moda Lisbon. O encontro está marcado para 15h às 20h, no showroom do 31 Mobiliário, no Santa Lúcia.