A cravista Rosana Lanzelotte vai autografar “Já raiou a liberdade – D. Pedro I compositor e a música de seu tempo” (Editora Capivara), na Livraria da Rua, no próximo sábado (2/12). Resultado de quatro anos de pesquisa no Brasil, França, Portugal e Áustria, o livro revela a relação do imperador, autor do Hino da Independência, com a música e sua habilidade como instrumentista. Ao mesmo tempo, o leitor poderá conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil. Por meio do QR Code, será possível ouvir as peças musicais mencionadas no livro.

• DELÍCIAS DE MINAS



Chefs do Senac em Minas, Ronie Peterson e Mauro de Paula participam da Semana da Gastronomia Regional do Senac, nas próximas quarta e quinta-feira, no Rio de Janeiro. A dupla elaborou cardápio que destaca sabores e tradições da gastronomia mineira, como canjiquinha de feijão e linguiça de mexerica, entre outros pratos, além da queijaria e da doçaria mineiras. Durante aula-show, os chefs vão ensinar o preparo da linguiça de mexerica com cubu e da banofe da roça, releitura da tradicional torta de banana, que nesta versão leva queijos, doce de leite e castanha de baru.

• AGENDA



Os salões Dourado e Príncipe de Gales do Automóvel Clube serão palco da feijoada marcada para 16 de dezembro, das 12h às 17h. O menu ficará a cargo de Nélio Eustáquio, chef da casa. A pista será animada pela Banda Alegria Geral, DJ Alejandro Garcia e DJ Carlão Santos.

• ESTREIA



Em dezembro, a Orquestra de Formação e Transformação estreia o concerto “Mozart: A música que criou o ícone”. Sob regência do maestro Werner Silveira, serão apresentadas peças que traçam a linha do tempo da trajetória do compositor Wolfgang Amadeus Mozart – da infância até a morte prematura, aos 35 anos. O concerto está marcado para 13 de dezembro, às 20h, na Sala Minas Gerais, em BH.

• UM MINEIRO NA TURMA



O belo-horizontino Lucas Pretti está no elenco de “Turma da Mônica jovem: Reflexos do medo”, cuja estreia está marcada para 18 de janeiro nos cinemas. No filme, Pretti interpreta Titi. No primeiro dia de aula do ensino médio, os garotos descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado. O roteiro original é assinado por Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart e Regina Negrini, com colaboração de Antônio Arruda, Victor Michels, Bruna Boeing e Tiago Cunha.

• HO... HO... HO



Dica de ouro para quem quer reutilizar material de descarte, mas não tem o menor talento na decoração de casa para as festas de fim de ano. Hoje, das 9h30 às 11h30, o Ponto Cultural CDL realizará oficina de enfeites de Natal com materiais acessíveis, como papéis e latinhas, mediada pela artista plástica Fabiana Alves. Entrada franca.