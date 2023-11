Sexta-feira (24/11)

No Conjunto Arquitetônico da Pampulha, a Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design é uma das belezas que enchem os olhos de quem passa por ali. Para quem curte a história da capital mineira, visitá-la é um programa bem legal. Dentro da comemoração dos 80 anos da Casa do Baile, será exibido hoje, às 20h, o documentário “Filme Paisagem – Um olhar sobre Roberto Burle Marx”, de João Vargas, que participa de sessão comentada após a exibição. O filme tem 72 minutos e classificação livre. Entrada franca,

sujeita à lotação.



Sábado (25/11)

Até a coluna, sempre antenada ao que rola em BH, levou um susto ao constatar que o Anime Festival, sábado e domingo, no Colégio Marista Dom Silvério (Rua Lavras, 225, São Pedro), chegou à 58ª edição. Entre as atrações estão o desenhista mineiro Sandro Ribeiro, que já fez trabalhos para a Marvel e DC Comics; o concurso de Cosplay, sucesso entre os participantes que se vestem e interpretam personagens fictícios de filmes, séries, quadrinhos e jogos favoritos; e o concurso de dança k-pop. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 90. O festival vai das 13h às 19h, no sábado, e das 12h às 18h, no domingo.

Domingo (26/11)

Ô Sorte, projeto de choro e samba puxado por Gustavo Maguá, será a atração domingueira na Casa Rosa do Bonfim, a partir das 17h. Opção para quem quiser curtir o fim de semana brasilidades e também para a turma que procura um lugar legal. Rosa do Bonfim, construção com o charme dos anos 1950, é a “casa espaço ateliê” da stylist Maria Cândida Vecchi, do marceneiro Francisco Machado e da estilista Paulina Ribeiro de Oliveira. Fica na Rua José Ildeu Gramiscelli, 301, no boêmio bairro do Bonfim. O espaço oferece bela vista da capital. Couvert: R$ 35 até as 18h.

Segunda-feira (27/11)

No encerramento da Semana da Consciência Negra, Michele Bernardino apresenta 10 canções e poemas no show “Arruda”, às 19h de segunda-feira, no Teatro I do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Entrada franca

Terça-feira (28/ 11)

Humorista mineiro com 1,5 bilhão de visualizações na internet, Stevan Gaipo é atração do projeto São Chico Cultural, que vai arrecadar fundos para a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. O show de terça começa às 20h, na Rua Álvares Maciel, 628, Santa Efigênia. Ingressos a R$ 30.

Quarta-feira (29/11)

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é uma das instituições mais antigas do Brasil, fundado em 1838. Daí, a curiosidade põe o nosso radar sobre a mostra “Imagens que não se conformam”, que reúne peças da coleção IHGB dos períodos colonial, imperial e republicano.

A curadoria é de Paulo Knauss e Fabíola Rodrigues. Em cartaz no Memorial Vale (Praça da Liberdade, Funcionários), que funciona quarta, sexta e sábado, das 10h às 17h30; quinta, das 10h às 21h30; e domingo, das 10h às 15h30. Entrada franca.

Quinta-feira (30/11)

Estamos a poucas semanas do Natal, data que inspira exposições e visitas. A 9ª edição do Presépio Colaborativo da Casa Fiat de Cultura será aberta na quinta, às 19h30, com bate-papo com o curador Leo Piló e apresentação do Coral Árvore da Vida. O presépio poderá ser visitado até 7 de janeiro de 2024. A instalação celebra os 800 anos do primeiro presépio da história, criado por São Francisco de Assis. O tema de 2023 remete aos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha e aos 120 anos de Portinari. A fachada da Igrejinha da Pampulha foi recriada com a colaboração do público, que participou ativamente do projeto durante dois meses. A Casa Fiat (Praça da Liberdade, 10) funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Entrada franca.