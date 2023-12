Marcelo Fagerlande é autor do livro "Muito além dos salões: Bebê Lima e Castro, musa do Rio em 1900"

Musa de poetas e escritores, admirada por João do Rio em suas crônicas, uma das mulheres mais famosas dos salões cariocas da Belle Époque, Bebê Lima e Castro tem sua história contada pela primeira vez no livro “Muito além dos salões: Bebê Lima e Castro, musa do Rio em 1900” (7Letras), escrito pelo cravista e professor Marcelo Fagerlande.

Eleita a mais bela da capital fluminense em 1900 na competição promovida pela revista Rua do Ouvidor, Bebê (ou Violeta, seu nome de batismo) é lembrada como a “primeira miss”. No texto de apresentação, o escritor Ruy Castro exalta as qualidades da musa: “Como considerar contada a história de uma época, não por acaso bela, sem reservar o protagonismo a essa carioca nascida em berço de luxo que, ao tentar levar para os palcos a elegância dos salões, viveu sonhos e decepções para várias vidas?”



Ópera e poesia em BH



No livro, Fagerlande menciona a passagem de Bebê por Minas. “A estada em Minas estendeu-se ainda à capital do estado e incluiu uma participação de Bebê no grande baile organizado no Club Belo Horizonte. A pedido dos diretores, ela cantou trechos de 'Manon Lescaut' e de 'Andrea Chenier' – óperas de Puccini e de Giordano – e declamou os poemas “As três irmãs”, de Luiz Delphino, e “Profissão de fé”, de Orlando

Teixeira”, conta o autor.

No dial



Amanhã (3/11), às 19h, a cantora e compositora Paula Lima marca a estreia do “Live session”, novo programa musical da Rádio CDL, gravado no Sonastério, um dos maiores e mais modernos estúdios do país, no Morro do Chapéu, em Nova Lima. A atração, comandada por Rodrigo James, irá ao ar todo primeiro domingo do mês – um artista ou banda de sucesso do cenário nacional vai apresentar canções exclusivas com novos arranjos e proposta intimista.

Viva Oiticica!



Mais de 80 instalações, pinturas, esculturas e manifestações que influenciaram gerações de artistas, músicos e pensadores chegam ao CCBB BH com “Hélio Oiticica – Delirium ambulatorium”, a maior mostra de obras do artista já realizada no Brasil e exposta em Belo Horizonte. Aberta à visitação gratuita a partir de quarta-feira (6/12), a exposição fica em cartaz até 5 de fevereiro. Obras emblemáticas da trajetória do artista, como “Bilaterais”, “Relevos espaciais”, “Núcleos”, “Penetráveis”, “Bólides” e “Capas-Parangolés”, fazem parte do acervo, assim como “Éden” – instalação que une criação e lazer, com 20 metros de extensão, uma das maiores que o pátio do centro cultural já recebeu.

Verão em festa



Na comemoração ao cinquentenário da Cila, nada mais justo que reunir profissionais que fazem parte de momentos importantes dessa história para fotografar a coleção de verão Águas 2024, que já está nas lojas. Em cena, estiveram o fotógrafo Breno Mayer, autor dos cliques; o diretor de arte Rafael Maia, há 10 anos colaborando com a Cila; o cabeleireiro e maquiador Léo Café, que volta a assinar a beleza. À equipe old scholl se juntaram nomes da nova geração, como a modelo Jéssica Almeida, da agência JM – que já protagonizou campanhas de marcas nacionais relevantes, como Schutz, Corello, Escudeiro & Co, e foi capa da revista Bazzar, entre outros trabalhos –, a stylist Natália Aquino e Guilherme Barros registrando as cenas em vídeos. Os acessórios são da designer Tatiana Queiroz. O comando ficou com Tetê Vasconcelos, estilista da marca desde 2007.