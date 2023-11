Felipe Rameh é o novo chef executivo do restaurante el MAI, em Lourdes. Longe das cozinhas da capital mineira desde 2019, Rameh será responsável pelos pratos quentes da casa, referência gastronômica por seu sushi bar com o trabalho criterioso e inovador do chef John Oliveira. “Felipe desenvolveu um cardápio muito coerente com nossa proposta de qualidade, sofisticação e criatividade, com sabores e pratos que dificilmente serão encontrados em outras casas por aqui”, aponta Rodrigo Paiva, sócio-proprietário do el MAI.

Cláudio Fraga, produtor-executivo, diretor, roteirista, compositor e criador do personagem da ficção infantil “O Tubarão Martelo”, é um dos convidados do workshop “Produção de um curta-metragem animado”, que será realizado na quarta-feira (29/11), às 19h, na sede do Sebrae Minas em Belo Horizonte. A capacitação apresentará e discutirá etapas de produção, preparação, artes, animação e distribuição de um curta-metragem de animação, tendo como referência “O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar – O filme”, lançado em outubro deste ano e um dos vencedores do edital Petrobras Cultural.

Equipes das escolas estaduais Maria de Lourdes de Oliveira, Presidente Dutra, Professor João de Arruda Pinto, Professor Morais e Funec-Inconfidentes se classificaram como finalistas do Festival de Dança Ecos, na Dom Helder Escola Superior. Vinte grupos de alunos do ensino médio mostraram suas habilidades nos estilos breaking, locking e popping, que são as bases da dança de rua.

O presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, é o novo comendador da Ordem de Rio Branco. A cerimônia de entrega da comenda foi realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília, na terça-feira passada, com a presença do presidente Lula e de ministros do STF, como Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Foram homenageados, post mortem, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Philips, barbaramente assassinados em junho de 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. A Ordem de Rio Branco, instituída em 1963 pelo então presidente João Goulart, é uma das mais reconhecidas do país.

No Dia do Barroco Mineiro, data que marca os 209 anos da morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o escultor foi reverenciado na Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto. O ponto alto da cerimônia, realizada na terça-feira passada, foi a entrega da medalha que leva o nome dele. “Além de honrado pela homenagem, senti um alento de ver uma prefeitura homenagear um artista, Aleijadinho, no estado onde raras cidades têm um teatro ou galerias. A cultura encontra espaço em Ouro Preto”, elogiou o ator Jonas Bloch, um dos homenageados.

“Jonas Bloch mora em Lavras Novas, lugar mágico nas montanhas de Ouro Preto. Ator sempre em atuação, ele se dedica às artes plásticas e recentemente expôs na Casa dos Contos. A Medalha Aleijadinho expressa o reconhecimento de Ouro Preto ao nosso concidadão Jonas Bloch”, afirmou o prefeito Angelo Oswaldo.