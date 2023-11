A coluna, fã de carteirinha de Agnes Farkasvolgyi, indiscutivelmente uma das melhores cozinheiras da gastronomia mineira contemporânea, conversou com ela sobre a “Pintura viva”, evento de arte e culinária marcado para esta quinta-feira (23/11), a partir das 19h30, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. “Isso não é uma brincadeira. É uma performance”, explica Agnes, logo no início da conversa. “Performance é uma das linguagens que uso quando estou trabalhando com cozinha e arte. Geralmente, nessas performances falo de um assunto que me é caro ou de uma inquietude. Nesse caso específico, vou fazer pintura, literalmente, com comida.”

•••

Agnes vai pintar uma tela com ingredientes da cozinha que tenham textura mais firme, para obter volume, e tinta comestível. A obra será disponibilizada para que as pessoas possam comê-la. “É como se fosse um drip painting”, diz, referindo-se à técnica em que a tinta é derramada ou pingada na tela, método que ficou famoso com o expressionista Jackson Pollock.

• Não é brincadeira



Para Agnes, o maior desafio da “Pintura viva” é fazer as pessoas entenderem seu processo como linguagem artística. “O que vai acontecer ali é um projeto pensado para acontecer daquela maneira”, diz. Com formação multidisciplinar, ela é graduada em física e artes visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e especializada em cozinha no Le Cordon Bleu/Paris. Cozinheira, professora, artista plástica e performer, Agnes Farkasvolgyi produz jantares e eventos culinários inusitados. Desde 1989, está à frente do Bufê Bouquet Garni, em Belo Horizonte, e dirige A Casa da Agnes, no Santo Antônio.

• Corpo popular

A temporada popular do Grupo Corpo no Cine Theatro Brasil Vallourec é um dos pontos altos da agenda cultural de fim de ano. Então, é bom ficar atento, pois amanhã (24/11), a partir do meio-dia, começa a venda de ingressos no site Eventim para o espetáculo que vai reunir “6 danças sinfônicas” (2015), coreografia de Rodrigo Pederneiras com trilha de Marco Antônio Guimarães, e “Breu” (2007), de Rodrigo Pederneiras e Lenine. As apresentações ocorrerão em 8 e 9 de dezembro, às 20h, e 10 de dezembro, às 18h. Ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

• Agenda

A 36ª Feira de Cerâmica de Minas Gerais, no Mercado Central, de 1º a 3 de dezembro, reunirá 60 expositores de cidades mineiras e de São Paulo. Haverá palestras e demonstrações de técnicas de modelagem. Tudo grátis.

• À mestra, com carinho

A musicista mineira Cecília Barreto, de 74 anos, marcou para 14 de dezembro o lançamento de seu segundo álbum, “Cecília Barreto autoral II”. Produção e arranjos são assinados por Rogério Delayon, que foi aluno dela no Palácio das Artes. Cecília deu aulas no Cefar por 30 anos. O disco conta com as participações de Lidi Satier, Ladston do Nascimento, Rita Silva e Felipe Bedetti, para citar alguns.