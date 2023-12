Sexta-feira (1º/12)

Agora não tem mais como correr: o Natal está mais perto do que imaginamos. Para entrar no clima, começa hoje a programação da cidade cenográfica que vai funcionar até dia 23 no Palácio das Mangabeiras. A abertura, nesta noite, terá show de drones, concerto natalino executado pela Orquestra de Câmara do Inhotim e Cantata de Natal. Os ingressos custam a partir de R$ 30, à venda na plataforma Sympla.



Sábado (2/12)

O Dia Nacional do Samba será comemorado amanhã, às 13h, no Centro Cultural UFMG, por integrantes da Velha Guarda do Samba de BH. Roda de samba e exposição de parte do acervo do Museu do Samba Mineiro integram a programação com entrada franca.



Domingo (3/12)

Ver Ney Matogrosso no palco é sempre uma festa. Os fãs correram para a bilheteria e domingo à noite tem show extra da turnê “Bloco na rua” no Minascentro, com ingressos esgotados. A outra apresentação, também disputadíssima, ocorre nesta sexta (1/12). O espetáculo estreou em 2019 e já passou outras vezes por BH.



Segunda-feira (4/12)

Exposição de presépios pertencentes ao acervo da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) ocupa três salas do CCBB-BH, na Praça da Liberdade. A coleção foi reunida durante os últimos 50 anos. O espaço funciona das 10h às 22h, com entrada franca.



Terça-feira (5/ 12)

A banda Titãs (foto), que fez temporada no primeiro semestre em BH, volta na terça pra dizer adeus na Arena Hall. Sair de casa no início da semana para encarar tudo que representa o processo de ver um show é difícil, mas Titãs vale o esforço. Ingressos custam entre R$ 170 e R$ 790, à venda na bilheteria e na plataforma Eventim.



Quarta-feira (6/12)

A violonista Ana Clara Guerra e a pianista Luísa Mitre farão o último show da temporada dedicada a vencedores do 22º Prêmio BDMG Instrumental. Com entrada franca, a apresentação começa às 20h, no Teatro 1 do CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).



Orquestra Ouro Preto presta tributo ao A-Ha Tarcísio de Paula/divulgação

Quinta-feira (7/12)

Para os fãs do A-Ha: o disco com releituras da Orquestra Ouro Preto de hits da banda norueguesa será lançado às 20h de quinta, no Palácio das Artes. Com arranjos de Fred Natalino, o repertório se inspira no álbum “On tour in Brasil” (1989), trazendo “Take on me”, “Hunting high and low” e “Crying in the rain”. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).