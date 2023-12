É difícil imaginar que em plena terça-feira (5/12), longe da véspera de feriado, multidão vai lotar um ginásio por quase três horas para ouvir, cantar e se emocionar. Foi assim, anteontem, na Arena Hall, no show que marca a turnê de reencontro do Titãs. Casa cheia onde a única preocupação dos fãs era ver e ouvir seus ídolos. Dezesseis minutos depois do horário marcado, às 21h, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Nando Reis, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos e Charles Gavin entraram em cena com "Diversão". A música, gravada no álbum “Jesus não tem dentes no país dos banguelas”, de 1987, deu a deixa do que viria pela frente. Não só para o público, mas para os músicos, divertir seria a palavra de ordem.

• SET ACÚSTICO



Um dos grandes sucessos na discografia do Titãs foi o disco “Acústico MTV”, de 1997. Por isso, não poderia faltar um set acústico com "Epitáfio", "Os cegos do castelo" e "Pra dizer adeus". Sérgio Britto deu a deixa para que a emoção tomasse conta daquele momento. "A ideia é que vocês cantem, o que com certeza vai ficar mais bonito", disse ele, pedindo para que as luzes dos celulares fossem acesas. Em homenagem a Marcelo Fromer, que morreu atropelado por um motoboy, em 2001, a filha dele, Alice, fez dueto com Arnaldo Antunes em "Toda cor" e "Não vou me adaptar". "Se ele estivesse aqui, estaria curtindo esse reencontro nosso", falou Arnaldo em relação ao colega e à banda. "Esta noite queremos celebrar Marcelo em nossas vidas. Vamos fazer isso através da Alice."

• VIVA MINAS!



Os Titãs falaram pouco. Também, com set list de 33 canções seria demais exigir papos longos com a plateia... Mas eles não deixaram de fazer pequenas declarações. Paulo Miklos lembrou a importância dos municípios mineiros na história da banda. "Viva Minas!", gritou, ao lembrar como foi bom encontrar o público "em todas as cidades maravilhosas de Minas Gerais". Nando Reis reconheceu a importância de estarem ali tocando as canções que escreveram juntos. "É uma satisfação saber que continuamos pensando da mesma forma."

• PARTICIPAÇÃO ESPECIAL



Liminha, que segue na turnê nos violões que foram de Marcelo Fromer, foi homenageado. O músico lembrou que já produziu Jota Quest, Skank e é amigo do Pato Fu. "Aqui tem grandes lendas e vocês são responsáveis pelo rock no Brasil, também."

• QUERMESSE



Tradicional com a ceia, a Quermesse de Natal organizada por Mary Arantes será realizada de sexta a domingo (8 a 10/12), na Rua Ivaí, 25, Serra. Com curadoria de encher os olhos, os destaques ficam para os trabalhos da associação de mulheres bordadeiras, a Bordados da Barra, localizada no vilarejo quilombola Barra da Cega, próximo a Milho Verde, convidada do evento. Uma beleza as peças de cerâmica dos filhos e discípulos do mestre Ulisses Pereira, que criou a cerâmica zoomorfa e antropomorfa no Vale do Jequitinhonha. Nos vestidos, destaque para Miêtta, de Fábio Resende.