O ano está no fim, mas ainda há bons eventos movimentando a agenda de 2023. Na próxima quarta-feira (13/12), o Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo-BH) e o Instituto Clara Nunes abrem exposição que reúne 50 figurinos marcantes na carreira da cantora mineira Clara Nunes, que morreu há exatas quatro décadas, aos 41 anos, em decorrência de choque anafilático. Adereços, documentos, fotografias, troféus e discos também fazem parte da mostra “Clara Nunes – Eu sou a tal mineira”. O museu fica na Rua da Bahia, 1.149, Centro.

• TIM TIM



Patrícia Tobias recebe, neste domingo (10/12), convidados para o brunch que marca a inauguração do Espaço Liber Wines, no São Pedro. A sede da importadora ocupa espaço de 800 metros quadrados, com quatro ambientes: loja, confraria, área externa e adega que comporta 160 mil garrafas e 206 rótulos exclusivos. Chamam a atenção a exposição de quase 3 mil garrafas, as duas mesas em formato de garrafa de quase 4m desenhadas pela arquiteta Raquel Tobias e a vitrine com três diferentes tipos de solo com suas videiras, que estarão lá para demonstrar a função do terroir.

• DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE



A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, recebeu o Selo de Direitos Humanos e Diversidade, concedido pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e da Coordenadoria de Promoção e Defesa de Direitos Humanos. A companhia foi reconhecida na categoria igualdade racial pelo programa Potências Gerdau. O Selo de Direitos Humanos e Diversidade reconhece boas práticas de gestão da diversidade e promoção dos direitos humanos em empresas, órgãos públicos e organizações do terceiro setor.

• DE MINAS PARA O MUNDO



O cirurgião plástico mineiro Henrique Freitas, criador do Método L Science, é o primeiro brasileiro a participar do Congresso Nacional de Cirurgia Plástica, Medicina Estética e Cosmetologia da Rússia, considerado um dos maiores eventos mundiais do gênero. Freitas vai conduzir masterclass com o tema “Mastopexia com cicatrizes em L”, além de fazer cirurgia de demonstração ao vivo. A Rússia está entre os países com maior número de cirurgias estéticas do planeta, segundo a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (Isaps).

• NATAL LUZ



O Parque das Águas São Lourenço, da Minalba Brasil, realiza o seu primeiro Natal Luz. O evento reúne gastronomia, apresentações musicais, entretenimento para as crianças, decoração temática e iluminação especial, na cidade mineira de São Lourenço. Durante este mês, as atrações funcionarão em horário especial, das 19h às 23h. Os detalhes da programação podem ser obtidos no Instagram (@saolourenco.oficial). O ingresso será 1kg de alimento não perecível ou um valor simbólico em dinheiro, que serão doados para instituições de caridade.