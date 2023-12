A terceira edição do projeto Estação Filosofia está marcada para 20 de dezembro, às 19h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, bairro do Carmo). Com entrada franca, o debate será em torno do tema “Ética e política”, tendo como convidado especial o professor de filosofia João Carlos Lino Gomes. As doutoras em filosofia antiga Patrícia Lucchesi e Maria Dulce Reis serão debatedoras. O encontro terá trilha sonora apresentada por Celinha Braga, Cliver Honorato e Regina Souza. A ideia do projeto surgiu há pouco mais de um ano, durante conversa de Regina Souza, cantora, compositora, formada em comunicação e filosofia pela PUC Minas, Patrícia Lucchesi Barbosa, Maria Dulce Reis e Silvia Contaldo, doutora em filosofia medieval pela PUC-RS. Elas compartilhavam o desejo de que as discussões filosóficas pudessem sair do ambiente das salas de aula e ir para outros espaços. Mais tarde, em um encontro entre Patrícia, Regina e Celinha Braga, cantora, compositora e proprietária da Casa Outono, junto com Rômulo Russo, também um apaixonado pela filosofia, nasceu o projeto Estação Filosofia.

• VIVA BH

Joias do patrimônio material e imaterial de Belo Horizonte – as mercearias de bairro e suas histórias – ganham homenagem do CCBB Educativo nesta quarta-feira (13/12) com a exibição do documentário “Mercearias de Beagá – Circuito histórico” e a participação do diretor Daniel Neto, do Baixa Gastronomia, em bate-papo com o público. A sessão gratuita de cinema, que celebra o aniversário de 126 anos da capital mineira, será realizada às 19h, no teatro 2. A retirada de ingresso pode ser feita pelo site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria do CCBB.

• SALVE A PAMPULHA!

Toninho Horta, a cantora lírica Eliseth Gomes e o show “14 Bis acústico” são as atrações de encerramento do Festival Internacional de Corais 2023 – Pampulha 80 Anos, que inclui também cantata de Natal com o Coral Ensaio Aberto, Grupo Cantos de Minas e Coral Recriavida, formando 80 vozes. As apresentações estão marcadas para domingo (17/12), a partir das 19h, na Igrejinha da Pampulha. No repertório, Toninho Horta e Eliseth Gomes se juntam ao grandioso coral para interpretar três músicas favoritas do criador da Pampulha, Juscelino Kubitschek: “Amo-te muito”, “É a ti flor do céu” e “Peixe vivo”.

• LEMBRANÇAS DE ARRAIAL

Diretora criativa da banda Lagum, Celina Barbi marcou para quinta-feira (14/12) a abertura da exposição "Sazonal", na galeria Quartoamado, na Savassi. No acervo, 20 fotografias no formato 16 x 9 (horizontal) feitas em Arraial do Cabo (RJ), durante viagem dela por lá em 2022. A exposição fica em cartaz até domingo (17/12). Detalhe: a série de fotografias vem acompanhada de produtos como cangas com print das imagens, T-shirts, adesivos e baralhos.

• CARREIRA DE SUCESSO

A experiência da jornalista Iana Coimbra é o mote de dois projetos de sucesso da apresentadora. "Recomeço", com roteiro dela para a Cia Barack, atraiu público de mil pessoas na estreia em Curitiba. Há alguns dias, Iana lançou, de forma independente, o livro "Aqui tem textão".