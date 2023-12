Sexta-feira (15/12)

Boa oportunidade para conhecer a produção teatral do interior de Minas: “Tempo de águas”, montagem do Grupontapé, de Uberlândia, estará em cartaz nesta sexta, às 19h, e amanhã, às 16h e às 19h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Com texto de Patricia Zangaro e direção de Inês Peixoto, a peça gira em torno do encontro de duas mulheres confinadas durante uma tempestade. Entrada franca, com tradução em libras. Ingressos em https://memorialvale.com.br

Sábado (16/12)

Sábado e domingo são os últimos dias do “Junta”, que reúne 50 artistas contemporâneos e mais de 500 trabalhos no Galpão Sérgio Machado (Rua José Ildeu Gramiscelli, 365, Bonfim), das 10h às 20h. A curadoria é de Flaviana Lasan, Comum e Thiago Alvim. Na programação, grupos musicais e gastronomia. Entrada franca.

Domingo (17/12)

O axé ganha novo tempero com arranjos da Orquestra Opus para o repertório do baiano Saulo, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Nos anos 2000, o cantor comandou a Banda Eva. O encontro deste domingo, às 19h, marca o encerramento do projeto Mostra Cine Brasil de Teatro e Música. Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 35 (vale cultura).

Segunda-feira (18/12)

A opereta infantojuvenil “Cabelos arrepiados” encerra temporada em BH na segunda-feira. O grupo amazonense Cia Buia de Teatro se apresenta no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), às 19h. A companhia leva para o palco temas como amizade, união entre irmãos e diálogo com os pais. Às 19h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Terça-feira (19/12)

“Filho de Deus, menino meu”, auto natalino do grupo Shalom, será apresentado na terça, às 20h, no Teatro São João Paulo II, na PUC Minas. Na peça, o nascimento de Cristo é relembrado por meio da estética de cordel. Entrada franca. O espaço fica no acesso 3 da Avenida Dom José Gaspar, 500, Coração Eucarístico.

Quarta-feira (20/12)

Conceição Evaristo participa do projeto Diálogos MAP na Casa Fiat de Cultura. Na quarta-feira, a escritora aborda questões ligadas à ancestralidade e à afrobrasilidade no ciclo de palestras ligado à exposição de obras do acervo do Museu de Arte da Pampulha. Das 19h30 às 21h, ela estará na Casa Fiat (Praça da Liberdade, 10). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

Quinta-feira (21/12)

O “Karaokê espacial” marca o encerramento das atividades do Espaço do Conhecimento UFMG, que fecha na sexta (22/12) e reabre em 5 de janeiro. Às 18h30 desta quinta, visitantes serão convidados a cantar músicas cujas letras falam de objetos astronômicos. O espaço fica na Praça da Liberdade, 700, Funcionários. Entrada franca.