Quem nunca passou pelas lojas, restaurantes e bares do Mercado Novo que atire a primeira pedra. O espaço, que ultimamente virou point dos descolados da capital mineira, comemora 60 anos este mês. Entre as curiosidades está o fato de ele nunca ter sido inaugurado oficialmente. O projeto original era de que ali na Avenida Olegário Maciel ficasse o principal mercado de abastecimento de BH. Atualmente, além de referência em termos de restaurantes, o espaço se destaca no segmento da economia criativa, abrigando várias grifes autorais e artesanais.

• HO... HO... HO...



Papai Noel radical chega a Nova Lima neste domingo (17/12). A partir das 14h30, o Bom Velhinho é esperado em helicóptero que pousará no Edifício Atlanta. Ele descerá de rapel lá do alto do prédio. Em seguida, caravana natalina vai percorrer a Alameda Oscar Niemeyer e sessão de fotos gratuitas encerra a programação. A ação, promovida pelas câmaras de dirigentes lojistas de Belo Horizonte e Nova Lima em parceria com a Conexão CDL Vila da Serra, terá ainda a entrega de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. As doações poderão ser feitas às 17h de amanhã na recepção do Edifício Atlanta.



• NO FILTRO DE CAFÉ



Thomas Cerrini lança “O livro dos filtros” (Editora Ascensão) neste domingo (17/12), no Origem Atelier, em Santa Efigênia. A coletânea reúne 365 frases inspiradoras com base em experiências particulares nascidas no Instagram, postadas no perfil Filtro do Café, criado pelo autor durante a pandemia. Na rede social, são mais de 2 mil vídeos e fotos de sentenças escritas em filtros de café em papel, sobre temas como autoestima, psicanálise e relacionamentos. Formado em direito pela USP, Cerrini é autor do livro de poemas “O chão que piso” (Editora Trevo) e planeja para 2024 o e-book “Cafeína”, também de poesia. O escritor ainda se dedica à criação de um romance com raízes na psicanálise.



• UNIÃO FAZ A FORÇA



Segue até sábado (23/12) a primeira edição da Mostra de Natal, apenas com produtos mineiros (roupas, artigos para pets, porcelanas, comidas e bebidas típicas do estado). O evento é resultado da união da Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, que já tem 25 anos de estrada, com o Minascentro, onde ocorre a mostra.

• CRIATIVIDADE DA PERIFERIA



Pocket show de talentos mineiros – Paige, Teffy Angel, Vinijoe, Marquim D’Morais e Douglas Din –, oficina de passinho e palestra do empreendedor social Kdu dos Anjos marcam o fim desta temporada do projeto Favelinha em Ação, na terça-feira (19/12). Idealizada pelo Centro Cultural Lá da Favelinha e patrocinada pela Petrobras, a iniciativa, que celebra a produção cultural e o empreendedorismo de quebrada, promoveu intercâmbio de experiências entre comunidades do Rio de Janeiro, Salvador e Vitória.