Qual será o Cruzeiro de Leonardo Jardim?

Começou a contagem regressiva. Faltam 10 dias para o Cruzeiro estrear na primeira das três competições nas quais tem obrigação de brigar pelo título, por todo o supermercado de investimento feito em 2024/2025.

De jogo-treino em jogo-treino, de amistoso em amistoso, de sorteio em sorteio, a ansiedade vai voltando a correr nas veias da Nação Azul. Principalmente daqueles de corações mais indignados pelo fraquíssimo trabalho e péssimos resultados entregues pelo atual CEO da SAF Cruzeiro, Alexandre Mattos, e seu staff de diretores e gerentes.

Antes do embate inaugural do Brasileirão, diante do Mirassol, que acontecerá no pôr do sol do próximo dia 29, no Mineirão, ainda enfrentaremos o Bragantino, em amistoso.

Por enquanto, Leonardo Jardim não cravou publicamente qual será o seu time titular – e nem se terá ou se lançará formações diferentes a cada jogo, de acordo com o perfil dos adversários. Mas a cada jogo-treino, ficam alguns indícios de que modificações de titulares e de variáveis táticas acontecerão.

A lateral esquerda é onde está essa sinalização de mudança está mais forte. Kaiki e Marlon passaram quase um ano se alternando, mas é o zagueiro/lateral argentino Villalba quem vem ocupando a vaga na maioria das atividades. Foi assim nos três jogos-treinos contra o sub-20, o Botafogo e o Pouso Alegre.

Na outra lateral, William terminou a melancólica participação do Cruzeiro na Country Cup perdendo – de uma vez só – uma cobrança de pênalti e a confiança da torcida. Tinha a quase certeza de que perderia também a posição para Fagner na retomada da temporada. Porém, tem se destacado nos jogos-treinos em assistências, velocidade (fundamento pela qual Leonardo Jardim tanto preza) e gols.

Lucas Romero e Matheus Henrique parecem continuar intocáveis na meiuca, mas e os meias avançados? Até aqui, o esforçado Eduardo foi o escolhido tanto por Fernando Diniz quanto por Leonardo Jardim para fazer companhia a Matheus Pereira. Continuará? Muito pouco provável.

Christian tem sido acionado, mas um jogador em especial parece estar chegando em alta ao final dessa montanha-russa: Rodriguinho. De “reserva do time reserva” e quase negociado, ele saltou ao posto de um dos mais utilizados por Leonardo Jardim nos jogos-treinos. No último, contra o Pouso Alegre, não só esteve nas três formações diferentes utilizadas pelo treinador, como também foi o destaque da atividade. Marcou um gol; deu assistência para outro (de Matheus Pereira) e usou de habilidade para participar do terceiro (dando o passe para Gabriel chutar na trave e Lucas Silva concluir para a rede).

No ataque de Leonardo Jardim, onde a presença do tal “extremo” será regra, Dudu parece estar se firmado, mesmo com Wanderson e Marquinhos também correspondendo nos treinamentos e Lautaro Díaz voltando a ser utilizado. É um sinal de que, se o português optar por não questionar a presença quase obrigatória da estrela da baciada de contratações, Gabriel (Gabi), dificilmente Kaio Jorge ou o novo xodó da torcida, Bolasie, terão espaço como titulares.

Afinal, qual será o time titular de Leonardo Jardim? O último amistoso, no próximo sábado, contra o Bragantino, pode trazer essa resposta. Mas seja ele qual for, é preciso que tanto treinador quanto jogadores (já que a diretoria de futebol já se mostrou incompetente) estejam cientes de que é fundamental ter um início avassalador.

Logo após o Mirassol, em abril, teremos oito partidas – sendo cinco pelo Brasileirão (três fora de casa) e três pela Copa Sul-Americana (duas fora e uma em casa, mas sem a presença da Nação Azul). Pelo tempo de intertemporada forçada que teve, passa a ser obrigação para o Cruzeiro pontuar ao máximo nessa sequência.

Chega logo, dia 29! Coração azul tá batendo forte demais!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.