Cruzeiro anuncia português Leonardo Jardim como novo técnico

O português Leonardo Jardim foi anunciado nesta terça-feira (4) como novo técnico do Cruzeiro, que estava sem comando desde a demissão de Fernando Diniz, há oito dias.

Jardim, de 50 anos, estava no Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos desde novembro, mas rescindiu seu contrato para ter a primeira experiência no futebol sul-americano.

"Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve estaremos juntos", declarou o português em um vídeo publicado nas redes sociais do clube mineiro.

Jardim, que assinou contrato até o final de 2026, tem em seu currículo títulos nacionais na Grécia, Arábia Saudita e na França, onde comandou Kylian Mbappé em sua passagem pelo Monaco (2014-2019).

O Cruzeiro fez grandes investimentos para a temporada 2025, com as contratações dos atacantes Gabigol e Dudu, entre outros reforços.

Além do estadual, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o time vai disputar este ano a Copa Sul-Americana, da qual é o atual vice-campeão.

