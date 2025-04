ADIT ARQ em Belo Horizonte

SIGA NO

Leon Myssior é Arquiteto e Urbanista, sócio da incorporadora CASAMIRADOR, fundador do INSTITUTO CALÇADA e acredita que as cidades são a coisa mais inteligente que a humanidade já criou.

Belo Horizonte vai receber, no próximo dia 08 de maio, a 4 ª edição do ADIT ARQ, um seminário de arquitetura, design e projetos promovido pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT).

Seminários que discutem a arquitetura e urbanismo a partir das visões tanto do Arquiteto quanto do Incorporador são coisa rara e, portanto, dignos de nota.

Dignos de nota porque um empreendimento não é coisa trivial, e a quantidade de restrições, interfaces técnicas e legais tornam qualquer iniciativa arriscada. Num país como o Brasil, onde até o passado é incerto, o empreendedor fica ali naquela minúscula interseção entre a coragem, a ousadia e a irresponsabilidade.

Não que não haja mercado para quase qualquer coisa, porque há; o que não há, quase sempre, é previsibilidade, segurança e crédito suficientes, fazendo de um dos principais motores de geração de riqueza e estabilidade econômica, um evento que demanda atenção constante.

E, ao unir no palco Arquiteto e Incorporador, é possível conhecer o conceito dos projetos, e seu racional de investimentos, objetivos e metas. Como eu disse, coisa rara e digna de nota.

A programação é intensa, a ponto de exigir eventos simultâneos, e os empreendimentos que serão apresentados são uma mostra do grau de maturidade e coragem dos Incorporadores brasileiros, e da criatividade e capacidade técnica dos escritórios de Arquitetura, nem todos brasileiros.

Vale conferir.

