Minas Gerais em destaque na curadoria dos hotéis elegantes do Brasil

Especialista em marketing e estratégia de posicionamento para empresas e marcas pessoais. Fundadora do Coisas de Mineiro e uma apaixonada por cultura, viagens e gastronomia.

Quanto mais eu viajo, mais eu confirmo a ideia de que a hospedagem influencia diretamente a forma como conhecemos um lugar. Ela pode aproximar o visitante da cultura, da gastronomia, da paisagem e do ritmo daquele destino. E, para mim, quanto maior essa conexão, melhor costuma ser o passeio.



Talvez seja por isso que acompanho, há alguns anos, o Circuito Elegante. A edição 2026 acaba de ser lançada e reúne uma seleção de hotéis e restaurantes de diferentes regiões do Brasil.



Caso você não conheça, vale dizer que o guia se consolidou como uma das principais curadorias nacionais voltadas para empreendimentos que compartilham princípios como qualidade, sustentabilidade e hospitalidade.



A seleção passa por uma análise criteriosa que considera 10 aspectos da experiência oferecida ao hóspede: localização e destino, arquitetura e design, estrutura e conforto, gastronomia, atendimento e hospitalidade, sustentabilidade e responsabilidade, bem-estar e experiências, exclusividade e personalização, consistência e manutenção e, por fim, aquilo que considero um dos pontos mais interessantes: a experiência intangível, aquela sensação que permanece com o hóspede depois da viagem.



Revista Circuito Elegante Isabela Lapa/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Durante o lançamento da nova edição, uma fala de Priscila Bentes, fundadora e CEO do Circuito Elegante, resumiu bem essa ideia. Ela afirmou que “elegância não é luxo, é atenção aos detalhes e prazer em surpreender”. Em seguida, completou que elegância também passa pela adequação. Nas palavras dela, “não faz sentido existir um Belmond em Tiradentes, assim como não faria sentido um hotel rústico na Oscar Freire”.



Essa visão conversa muito com a forma como escolho minhas hospedagens e com a visão que tenho sobre elegância e luxo.



Mas eu estou te contando tudo isso porque Minas Gerais aparece muito bem representada na edição deste ano.



Estão na curadoria o Capim do Mato, na Serra do Cipó; o Tiradentes Boutique Hotel, em Tiradentes; o Clara Resorts Inhotim, em Brumadinho; o Grande Hotel Termas de Araxá, em Araxá; o Fasano, em Belo Horizonte; e o Ibiti Projeto, em Ibitipoca.



Revista Circuito Elegante Isabela Lapa/EM.D.A. Press Voltar Próximo

Este último merece um destaque especial.

Recentemente escrevi sobre a Comuna do Ibitipoca e sobre a forma como o projeto integra hospedagem, gastronomia, natureza e comunidade local. Ver o Ibiti novamente presente nessa seleção reforça um trabalho que vem sendo desenvolvido com consistência.



Também é preciso destacar que a edição deste ano elegeu as Suítes mais Elegantes do Brasil, e a Suíte Premium Loft do Tiradentes Boutique Hotel, em Tiradentes, foi uma das vencedoras, em uma categoria importante: a favorita do viajante.

Ibiti Projeto Isabela Lapa/EM.D.A. Press Voltar Próximo

Ao redor do Brasil vários hotéis interessantes estão listados, cada um com uma identidade própria. Como exemplo, no Rio de Janeiro, temos o Santa Teresa MGallery. Instalado em um dos bairros mais tradicionais da cidade, o hotel traduz a identidade do entorno por meio da arquitetura, da gastronomia e da forma de receber seus hóspedes. É um lugar que adoro me hospedar.



A publicação também reúne restaurantes de diferentes regiões do país, ampliando a proposta da curadoria para além da hotelaria. Entre eles estão o Trintaeum, em Belo Horizonte, da Chef Ana Gabriela, um restaurante com identidade mineira e uma proposta ímpar na cidade: mostrar que a cozinha mineira pode ser servida com elegância, contemporaneidade e ainda assim, muita tradição!



Vale a pena conferir o site!



E eu espero que, nos próximos anos, mais hotéis, pousadas e restaurantes mineiros passem a integrar essa curadoria.

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Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.