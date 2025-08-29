Noronha, para além do cartão-postal!

Especialista em marketing e estratégia de posicionamento para empresas e marcas pessoais. Fundadora do Coisas de Mineiro e uma apaixonada por cultura, viagens e gastronomia.

Entre as promessas e os cartões-postais, Noronha surpreende: ela é mais viva e mais grandiosa do que se imagina.



Composta por um conjunto de 21 ilhas e ilhotas de origem vulcânica, com pouco mais de 26 quilômetros quadrados de extensão, Noronha foi reconhecida como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela UNESCO, no ano de 2021.



Por lá, a preservação é levada a sério tanto pela legislação, como pelos moradores, que trabalham diariamente para manter a natureza protegida.



Normas de controle de acesso, taxas de visitação e uma política ambiental rigorosa ajudam a manter a paisagem praticamente intocada. Cerca de 70% da ilha principal integra o Parque Nacional Marinho, que só pode ser visitado mediante credenciamento e pagamento de taxa adicional. Além disso, os visitantes precisam contribuir com uma taxa diária de preservação, proporcional ao tempo de permanência.



Entre os muitos cenários que impressionam, a Baía do Sancho é símbolo desse cuidado. A praia já foi eleita diversas vezes como uma das melhores do mundo e no ano de 2023 ficou em primeiro lugar no ranking global elaborado a partir da opinião dos viajantes da plataforma TripAdvisor.



Mas o que me marcou de verdade foram as pessoas. Moradores que falam com orgulho do lugar onde vivem, que cuidam, preservam e acolhem quem chega. Estar ali é ter contato com um território onde pertencimento e responsabilidade ambiental fazem parte da rotina.



E talvez você não saiba, mas apenas a ilha principal é habitada, e é nela que se concentra toda a estrutura turística. E entre tantas opções de hospedagens, se você estive em busca de boa localização, escolha a Vila dos Remédios.



Mas, se assim como eu, você valoriza conforto, natureza e silêncio, o Hamares Boutique Hotel é a escolha ideal.



O hotel é 5 estrelas, com estrutura elegante e discreta, e apenas 20 acomodações, sendo 12 com piscina privativa.



A vista para o Morro do Pico faz parte do cenário e é impossível não se impressionar todas as vezes que a gente caminha entre o quarto, a piscina, o salão do café da manhã, a academia, ou o SPA. É algo realmente impressionante.



Além da estrutura, o que mais chamou atenção foi o cuidado com os detalhes: o café coado servido logo cedo, os docinhos deixados no quarto à noite e um atendimento gentil do início ao fim.



É claro, a localização é excelente, com acesso fácil aos restaurantes da Vila dos Remédios e às Praias do Meio, do Cachorro e da Conceição. Para quem gosta de caminhar sem compromisso, é possível fazer muita coisa à pé.





É possível conhecer Noronha de forma independente, sem passeios contratados. Porém, você vai perder a oportunidade de se conectar com moradores locais, com guias que contam a história do local e com outros turistas.



Pensando nisso, escolhemos a Atalaia Noronha para os nossos passeios. É uma empresa que atua desde 1992 e oferece passeios com estrutura, segurança e guias profissionais.



A empresa investe constantemente em conhecimento e tem parceria com instituições como SEBRAE, Projeto Tamar, Golfinho Rotador, Parque Nacional e Administração da Ilha.



Com eles, fizemos:



• Ilha tour, para um panorama completo da ilha. É um passeio que passa por vários pontos e que vale a pena ser feito no primeiro dia.

• Barco da Manhã, para ver os golfinhos que são uma verdadeira surpresa.

• Barco do entardecer, que permite mergulhar com uma prancha e apresenta um pôr do sol maravilhoso.

• Trilha Atalaia Longa, com 4h30 de duração e visual incrível. Essa trilha encerra na Praia da Cacimba, que é deslumbrante.



Não deixe de mergulhar em todas as paradas. O snorkel é um grande aliado desse passeio, porque existe uma Noronha diferente e deslumbrante embaixo d'água, com peixes, tartarugas, tubarões e vários animais marinhos.



De forma independente, visitamos as praias do Cachorro e da Conceição, e claro, fizemos várias visitas à Praia do Sancho, porque é impossível passar por lá uma vez só.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabela Lapa | O melhor de Minas Gerais (@coisasdemineiro)

Nossa estadia na ilha foi por uma semana. Com isso, também aproveitamos para conhecer alguns restaurantes. A seguir, os destaques:

• Mesa da Ana: experiência intimista, com menu surpresa, comandado pela chef Ana Jabur, que tem o objetivo de surpreender os clientes com o que ela encontra de melhor no dia, proporcionando um momento de troca e conexão ao redor de uma única mesa compartilhada.

• Benedita: restaurante do chef Dário Costa, que apresenta uma cozinha afetiva com forte identidade local. É um lugar para ir e voltar várias vezes, porque o cardápio surpreende nos detalhes, na técnica e no sabor. Entre os destaques estão o Peixe com Banana e o Tuna Wellington.

• Restaurante da Pousada Teju-Açu: a pousada faz parte do Roteiros de Charme e o restaurante é aberto ao público, e conta com um menu criativo, que destaca ingredientes locais. O Bacalhau com Arroz Negro e purê de banana da terra é um dos grandes destaques do Menu.

• Varanda: tradicional em Noronha, com ambiente acolhedor e pratos bem servidos, lá você encontra uma cozinha que destaca frutos do mar e receitas típicas de Pernambuco.

• Cacimba: restaurante com bons frutos do mar, clima descontraído e rústico, e ótima localização. Assim com o Varnada, o destaque são frutos do mar e receitas de Pernambuco, e o cardápio tem excelentes opções para compartilhar.

• Tubarão e Meu Quintal: restaurantes visitados durante o dia. Simples e bem localizados, para refeições entre passeios. Ambos confortáveis, com ótimo atendimento e pratos bem feitos, com aquele toque caseiro.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabela Lapa | O melhor de Minas Gerais (@coisasdemineiro)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Noronha é um destino que exige planejamento, mas a entrega compensa. E se você não tiver 7 dias, garanto que 3 ou 5 já vão surpreender.



Cada trilha, mergulho, conversa e refeição carrega um sentido de presença difícil de explicar. E quem visita a ilha com escuta e atenção, volta com mais do que fotos. A gente cria uma relação íntima e docente com o tempo, a paisagem e as pessoas.



Para saber mais sobre gastronomia, cultura, turismo e serviços em Minas Gerais, me acompanhe no @coisasdemineiro. Também estou diariamente no @isabelalapa.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.