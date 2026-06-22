Existe muita mineiridade nas nossas estradas

Especialista em marketing e estratégia de posicionamento para empresas e marcas pessoais. Fundadora do Coisas de Mineiro e uma apaixonada por cultura, viagens e gastronomia.

O que torna uma parada de estrada tão famosa?

Eu sempre me pego pensando nisso quando viajo para algum lugar de Minas Gerais. Quando posto nos stories para onde estou indo, em poucos minutos, começam a chegar muitas mensagens com dicas de onde parar, o que comer, o que comprar e qual caminho vale mais a pena fazer.

No último final de semana, estive em Tiradentes e, como muita gente que segue pela região, parei no Charm Country, localizado em São Brás do Suaçuí. A parada já faz parte do roteiro de quem passa por ali e o fogão à lenha chama atenção logo na chegada. Sobre ele, ficam o queijo, a linguiça e o famoso pão de queijo recheado, enquanto as montanhas ajudam a compor a paisagem.

Quando entrei, havia um grupo de motoqueiros no local, e fiquei observando aquela cena: pessoas diferentes, com destinos diferentes, reunidas no meio da estrada pelo mesmo motivo.

Naquele momento, pensei: o que faz tanta gente parar aqui?

A resposta, talvez, seja mais simples do que parece. Muito mais que o sabor, uma boa parada de estrada reúne elementos importantes da nossa cultura. Tem empório, tem receptividade, tem comida feita para ser lembrada, tem aroma que remete à casa de alguém, tem produto que a gente compra pensando na família, tem aquela sensação de que a viagem já começou antes mesmo de chegar.

Talvez por isso, assim como o Charm Country, algumas paradas tenham se transformado em referências para quem percorre determinadas rotas.

O Milhão é um desses exemplos. Com unidades em Florestal, Itaúna e Santo Amaro, ficou conhecido por transformar o milho em protagonista. Quem passa por lá encontra a tradicional pamonha, o mingau de milho e o suco de milho, produtos que já fazem parte da memória de muitos viajantes.

Em Três Corações, o Grãos da Terra reúne quitandas, quitutes mineiros e uma proposta que também incorpora sabores árabes ao cardápio. O local conta ainda com uma marca própria de café, ampliando as possibilidades para quem gosta de levar um pouco da experiência para casa.

A Venda do Chico segue uma lógica parecida, mas em uma escala ainda maior. Presente em cidades como Três Corações, Carmópolis, Conceição, Formiga e Pará de Minas, reúne empório, quitandas, refeições e produtos regionais, funcionando como um verdadeiro ponto de encontro para quem está na estrada.

Na BR-040, próximo a Barbacena, o Roselanche construiu sua fama em torno de um sanduíche de filé com queijo, uma receita que existe por lá desde 1969. É o tipo de lugar que aparece repetidamente nas recomendações de quem faz o trajeto entre Belo Horizonte e o Campo das Vertentes.

Já em São Gonçalo do Rio Abaixo, a Belleu's Lanches se tornou conhecida pelos pastéis e pelos risoles de frango com queijo. Uma parada que mostra como receitas simples, quando bem executadas, conseguem atravessar gerações e conquistar públicos de diferentes regiões.

O interessante é perceber que esses lugares ajudam a formar uma espécie de mapa afetivo das estradas mineiras. Muita gente não se lembra apenas da cidade visitada, mas também da parada feita no caminho. Lembra do que comeu, do que comprou, de quem estava junto, da conversa que teve, do produto que levou para casa.

E aí a gente volta ao papel da cozinha. No fim, ela continua fazendo aquilo que sempre fez: aproximar pessoas. Seja dentro de casa, em um restaurante, em um bar ou no meio da estrada.

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As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.