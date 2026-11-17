O que vou escrever beira a irresponsabilidade. E muitos poderão tomar essas palavras como a espécie de uma autorização. Tanto faz. O certo é que a responsabilidade diante daquilo que nos oprime nem sempre é uma virtude. Há momentos em que a obediência não passa de um instrumento silencioso de domesticação. A condição de um corpo que aceita se refazer continuamente diante daquilo que planeja destruí-lo talvez seja uma das formas mais imperdoáveis de inocência.

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Já digo de início: chutar o balde como princípio absoluto de vida é um erro. Algumas garantias são importantes. Beber água ao longo do dia, não se entregar ao sedentarismo e fazer um check-up anual são cuidados necessários. Afinal, não se trata de transformar a existência em uma competição de autodestruição. Mas também é preciso gastar a vida até o osso. Levar para o túmulo um corpo intacto não nos salvará da angústia. Será apenas uma forma de adiamento planejado do prazer, uma espécie de poupança existencial cujo saldo, no fim, você, em pessoa, não conseguirá resgatar.

Fomos educados por uma catequese de horror diante da desmedida, herança de um mundo grego que enxergava na hybris (o excesso) a transgressão dos limites, uma ameaça à ordem das coisas.

Mas o que seria da vida sem algumas desobediências? Há uma sabedoria particular em reconhecer que nem tudo precisa ser equilibrado, produtivo, saudável ou justificável. É preciso cultivar alguma tolerância aos excessos que nos resgatam de uma existência excessivamente racionalizada. Afinal, uma vida inteiramente administrada corre o risco de se resumir a um inofensivo plano de papel.

A vida é um extenso ritual de autofagia. Não no sentido de uma destruição estéril, mas como a capacidade de consumir a própria existência para produzir novas possibilidades de existir. Devora-se a vida quando se transforma uma tarde sem compromissos em lembrança; quando se abandona, por algumas horas, a tirania do relógio; quando se troca a obrigação de poder pela delícia do prazer.

São os pequenos prazeres, as excentricidades, as experiências aparentemente inúteis que alimentam essa combustão íntima. Cada um sabe onde o calo aperta e, sobretudo, onde a alma pede um pouco de desafogo.

É necessário, sobretudo nos dias de hoje, devorar a vida como quem reconhece nela um alimento continuamente renovável. Precisamos permitir que ela produza a energia capaz de temperar, nem que seja aos finais de semana, a existência insossa e improdutiva dos dias úteis. Não podemos terceirizar nossa renovação energética apenas para as baterias dos carros elétricos. Isso é triste demais.

A cerveja gelada, o truco na mesa, o excesso contido no grito de gol e o torresmo crocante são provas inequívocas da existência de Deus. É a rebeldia Santa diante dos pequenos poderes que nos colonizam. E a ressaca do dia seguinte? É a memória corporal de uma existência que escapou, por algumas horas, das mãos dos gestores do prazer alheio e administradores da normalidade. É o corpo rebelde lembrando que não nasceu para ser uma bateria de longa duração a serviço de uma economia que deseja extrair de nós até o último resquício de disposição.

Há, evidentemente, um linha tênue entre celebrar a vida e desperdiçá-la. Mas essa fronteira não pode ser definida exclusivamente pelos manuais ou pelos códigos de comportamento. Fique atento: a questão não é viver sem limites, mas desconfiar daqueles que nos são impostos como se fossem leis naturais. Nem toda renúncia ou contenção é sabedoria. Às vezes, o que chamamos de responsabilidade é apenas o medo de experimentar a vida em sua inteireza.

No fundo, a tragédia humana não é morrer, mas passar pela vida sem ter sido convidado para a festa. Há pessoas que chegam à velhice com o corpo preservado, os exames em dia, a agenda organizada e uma coleção impressionante de coisas que pretendiam fazer algum dia. Guardaram tanto a vida que se esqueceram da gaveta na qual ela foi depositada. E isso não é uma ameaça, é um aviso.

Por isso, Deus me livre de levar para a terra um corpo que não esteja marcado pelos prazeres que experimentei ao longo dos anos. Que haja nele alguma memória de sol e de estrada, de música boa, de abraços apaixonados e de noites que terminaram muito depois do horário recomendado. Desejo que meus olhos carreguem o cansaço de quem contemplou o mundo e que minhas mãos conservem as marcas dos encontros e das lutas que valeram a pena.

No fim das contas, não somos apenas aquilo que preservamos. Somos aquilo que tivemos coragem de consumir. E isso é devorar a vida: compreender que ela não foi feita para ser armazenada em nuvem, como as fotos que nunca mais serão abertas, mas para ser experimentada e deixar vestígios. Um dia, os que te amam irão lembrar dos excessos que lhe diferenciaram, e não do equilíbrio que o normalizaram. A história não perdoa aqueles que economizam a existência.

Vale lembrar que ela, a vida, não é uma propriedade que devemos devolver ao final da existência nas mesmas condições em que a recebemos. É uma chama. E uma chama que nunca consumiu nada também nunca iluminou coisa alguma.

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Só desejo que a morte me encontre com a alma cheia de cicatrizes luminosas e com o corpo marcado pelo viver. E que, quando chegar a hora de fechar a conta, o dono desse boteco possa olhar para a mesa, recolher os copos vazios e dizer, com a serenidade de quem conhece os mistérios fundamentais: esse aí soube aproveitar.

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