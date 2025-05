Cantor Yan domina Top 5 das músicas mais tocadas: 'Alcançando voos altos'

Voz marcante, presença arrebatadora e letras que inspiram. Yan é o nome por trás de quatro das cinco músicas mais escutadas no Rio de Janeiro, além de outras três faixas no TOP 100 do Spotify carioca. A revelação do pagodeprepara mais um passo histórico em sua carreira: representar a nova geração do pagode na Europa.

A primeira turnê internacional possui três shows em Portugal e Inglaterra no fim de junho. O cantor começou gravando vídeos em casa e hoje coleciona milhões de streams, incluindo a quinta música mais tocada no Rio de Janeiro no Youtube, parcerias de peso e uma média de 30 shows por mês no Brasil.

“É uma alegria imensa levar nossa música para tão longe. Cada show será uma celebração do pagode, da cultura brasileira e da conexão com quem curte o ritmo fora do país, e acompanha o crescimento da minha carreira. Estamos alcançando voos altos, isso é gratificante demais!”, celebra Yan.

Em terras portuguesas, o cantor de pagode se apresenta no dia 27 em Porto/PT e 28 em Lisboa/PT. Já no dia 29 de junho é a vez de levar o charme carioca para Londres, na Inglaterra. Yan colhe frutos expressivos de bastante trabalho ao longo da carreira, recentemente o sucesso avassalador da regravação “Fica com Deus” ganhou um novo capítulo ao subir ao palco com Sorriso Maroto.

O sucesso espontâneo da música, sem impulsionamento inicial, colocou Yan de vez no radar nacional e pavimentou o caminho para novos projetos e conquistas, como a turnê internacional e o DVD, “Pagodyando nas Alturas - Volume 1”, gravado ao vivo no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, que reúne releituras de clássicos do pagode e faixas do lado B do cantor Belo.

Natural de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Yan começou sua trajetória musical no universo gospel durante a adolescência. Foi em 2020, no auge da pandemia, que ele começou a gravar vídeos caseiros de pagode e a ganhar destaque nas redes sociais. Desde então, não parou mais: hoje acumula mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 18 milhões de visualizações no YouTube.

Em 2022, seu primeiro single autoral, “Vou Desligar”, virou hit nas ruas do Rio e superou 4 milhões de streams. Em 2024, Yan assinou com a Warner Music Brasil, foi indicado ao Prêmio Multishow na categoria Brasil e gravou seu segundo DVD com ingressos esgotados e participações especiais.

