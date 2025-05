Saiba quem é a esposa do prefeito de Vitória, flagrado com vice-prefeita

Até poucos dias atrás, o nome de Paula Pazolini circulava apenas nos bastidores do Ministério Público, onde construiu uma trajetória firme e respeitada. Mas tudo mudou quando um vídeo gravado durante um show no Piauí começou a circular nas redes, revelando o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, em clima de intimidade com sua vice-prefeita, Cris Samorini.

Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Paula Fernanda Almeida de Pazolini é promotora de Justiça e casada com Lorenzo há 17 anos. O casal tem uma filha de 16 anos e, até a recente exposição, mantinha uma vida discreta fora dos holofotes da política. Formada em Direito, Paula começou sua carreira como advogada especializada em Direito de Família e, em 2006, iniciou sua jornada no Ministério Público do Espírito Santo.

Mesmo em meio ao escândalo, sua história profissional fala por si. Entre 2008 e 2012, Paula integrou o Grupo Itinerante de Auxílio aos Promotores do Tribunal do Júri e participou de julgamentos de grande repercussão no estado. Em 2010, protagonizou um feito histórico ao assinar a primeira sentença do Brasil que cassou um mandato com base na recém-aprovada Lei da Ficha Limpa.

Professora universitária, já lecionou Direito Penal e disciplinas voltadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de ter sido aprovada em concurso para o Ministério Público de Minas Gerais, optou por seguir no Espírito Santo, onde construiu não só sua carreira, mas também sua família.

