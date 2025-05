Especialista alerta atenção especial com a pele no inverno

Com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas e o clima seco exigem atenção redobrada com a saúde da pele, sobretudo ao que diz respeito a hidratação, ressecamento, descamação e inflamação, como em casos de dermatite. Por outro lado, o período também se destaca como um período estratégico para quem deseja realizar procedimentos estéticos, principalmente harmonização orofacial, pela facilidade que o tempo ameno traz para a cicatrização e recuperação, não havendo nenhuma contraindicação médica à época.Seja pela questão estética ou pela saúde dermal, a prioridade é a mesma: lábios, mãos e rosto. Isso porque tais regiões são as mais mais propensas a sofrerem fissuras ou rachaduras dolorosas por conta da pouca hidratação e exposição contínua ao frio. Certificada pelo Marc Institute in Advanced International Course of Facial Anatomy and Rejuvenation como especialista em harmonização orofacial mestranda e sócia-fundadora da rede estética Espaço Facial, a Dra. Vanessa Farias analisa: “No inverno a pele costuma ficar mais seca, e a hidratação nessa época é fundamental. Além disso, a menor incidência de suor e o uso frequente de roupas que protegem o corpo também ajudam na cicatrização, facilitando tratamentos estéticos”.A alta demanda no período mais frio do ano também se dá pelo planejamento para o verão, época em que o corpo fica mais exposto pelas temperaturas mais elevadas. Muitos pacientes aproveitam este período para iniciar tratamentos, especialmente os que estimulam a produção de colágeno, que são percebidos de forma mais evidente e natural alguns meses depois, época onde a exposição social também tende a aumentar.A especialista indica para esta época, procedimentos como a intradermoterapia, o microagulhamento, e o peeling químico. Estes, são capazes de revitalizar a pele com o fortalecimento do colágeno e a injeção de ácido hialurônico para tratamento de linhas de expressão. A indicação vem, principalmente, pelo pós-operatório muito rigoroso dos tratamentos, tendo a hidratação como essencial, uso de protetor solar rigoroso, e evitamento de exposição solar ao máximo, podendo deixar o paciente longe do sol por 15 dias, dependendo do caso.Outro procedimento recomendado pela especialista é o Skinbooster de ácido hialurônico, técnica autoral da Espaço Facial, de hidratação profunda que injeta a substância na pele e nos lábios, melhorando a elasticidade, a maciez e a hidratação de dentro para fora, prevenindo o ressecamento típico do frio. Vale dizer que o procedimento se difere de preenchimentos labiais, e possui foco em melhorar a qualidade da pele, embora também contribua para a estética da região.Serviço: https://www.espacofacial.com. br/