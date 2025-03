Daniela Mercury se irrita com a falta de sintonia da banda no Carnaval

SIGA NO

Na última segunda-feira (3), a cantora Daniela Mercury chamou a atenção dos foliões ao demonstrar irritação com a falta de sintonia dos músicos que fazem parte da banda que a acompanha durante o Carnaval de Salvador.

“O tom que eu estava cantando não era esse. Vocês não precisavam forçar, deviam me seguir. Desisto da música. Tchau!”, desabafou.

A cantora continuou criticando o descompasso entre os músicos e justificou: “Eu tava cantando em um tom. Aí, a banda diz: 'você puxou em outro tom'. E eu falei: me siga. Mas [a banda] me contrariou e eu me arretei.”

OXUM SE RETOU!! ????‍????? @danielamercury foi puxar ‘É D’oxum’ mas a banda não seguiu seu comando e ela largou um “desisto da música, TCHAU!” ???? pic.twitter.com/PUFQsoFMT2 — Central de Fãs Daniela Mercury (@centraldefasDM) March 4, 2025

Irritada e sem a intenção de recomeçar a música que causou o desentendimento, Daniela reconheceu que erros acontecem: “Faz parte. Acontece”, finalizou a discussão.

