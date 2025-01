'Me Leva Festival' confirma novas edições para 2025

O Me Leva Festival, produzido pela GR Shows, um dos principais escritórios de gerenciamento artístico do Brasil, sob a gestão de Alex Calil, anunciou que terá novas edições em 2025. Com ingressos esgotados em diversas capitais e um histórico de sucesso, o festival já recebeu artistas como Péricles, Belo, Turma do Pagode, Matheus e Kauan, Mc Daniel e Pixote, consolidando-se como um dos maiores eventos de samba e pagode do país.

De São Paulo a Porto Alegre, o festival percorreu o Brasil em 2024, lotando os espaços de shows e encantando públicos com sua mistura de grandes artistas e uma estrutura que entrega experiências únicas. Além de passar por cidades como Vitória, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o evento foi aclamado por promover encontros entre gerações e celebrar a diversidade da música brasileira.

Confira as datas:

27/04 - Piracicaba-SP

10/05 - São José dos Campos-SP

13/07 - Uberlândia-MG

16/08 - Rio de Janeiro-RJ

06/09 - Americana-SP

13/09 - Belém-PA

14/09 - Manaus-AM

04/10 - Belo Horizonte-MG

11/10 - Brasília-DF

18/10 - Sorocaba-SP

25/10 - Porto Alegre-RS

06/12 - Vitória-ES

21/12 - Bragança Paulista-SP

27/12 - Florianópolis-SC

“Estamos muito felizes com o sucesso do Me Leva Festival. Ver as pessoas cantando e dançando em cada edição é a maior prova de que o evento está cumprindo seu propósito: levar alegria e boa música para o público. Para 2025, nosso compromisso é continuar crescendo e proporcionando experiências inesquecíveis”, afirma Alex Calil, empresário e gestor da GR Shows.

Alex também adianta que este ano acontecerão surpresas: “Em 2025, teremos muitas novidades para o público. Estamos planejando ampliar o alcance do festival, levando-o para novas cidades e trazendo atrações inéditas que irão enriquecer ainda mais a experiência. Nosso objetivo é que cada edição seja memorável e supere as expectativas.”, finaliza.



Vendas oficiais através da plataforma Bilheteria Digital