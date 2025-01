Sertanejo Hugo Henrique lança "Sonho Ao Vivo", novo projeto audiovisual

Hugo Henrique apresenta na última quinta-feira (16) o EP “Sonho ao vivo”, na íntegra, O trabalho traz três novidades, e outras duas faixas que já foram apresentadas ao público no final de 2024. Este projeto consolida mais um capítulo importante na carreira do cantor e compositor e já está disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo.

A faixa-foco, “Coração de Gelo”, é uma parceria entre Hugo Henrique e Marília Tavares, que promete emocionar o público com letra intensa e romântica. O EP também inclui as “Doer Demais” e “Segura Minha Mão”, além das já conhecidas “Eu Não Confio em Mim” e “Dia 1”, com Murilo Huff, esta já acumula mais de 11 milhões de visualizações no YouTube.

O lançamento do EP “Sonho Ao vivo” vem depois de Hugo lançar o single “Dia 1” (versão forró), com Henry Freitas, no final de dezembro. A música rapidamente conquistou o público, entrando para o TOP 50 do Spotify e se consolidando como um dos hits de Hugo de maior desempenho nos charts. “Fiquei muito feliz com a recepção do público com ‘Dia 1’. Ver a minha música alcançar tantas pessoas me dá uma energia ainda maior para continuar criando. Começar o ano com o lançamento deste novo projeto é um marco para mim, e eu não poderia estar mais animado. 2025 promete ser um ano cheio de surpresas para os meus fãs, mal posso esperar para compartilhar tudo o que estou preparando.“

Gravada em Goiânia, esta é a primeira parte de “Sonho ao Vivo”, projeto que contou com direção de Catatau e produção musical de Gabriel Paschoal; Os fãs de Hugo já estão ansiosos para as próximas etapas deste projeto que contará com gravações em diferentes cidades do Brasil. “Esse EP é uma preparação para um projeto maior que ainda está por vir. Mas tudo no seu tempo. Cada faixa carrega uma história especial, ‘Coração de Gelo’, com a participação de Marília, é outra grande aposta. Estou feliz com o resultado até aqui e espero que as pessoas sintam a emoção que colocamos em cada detalhe.”, finaliza.