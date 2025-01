Cantora Lary lança primeira parte do projeto ‘Com Calor, Lary’

Nesta sexta-feira (10), Lary lança a primeira parte do seu novo projeto "Com Calor, Lary”. Inspirada pelo sucesso do projeto audiovisual “Com Amor, Lary”, que já acumula mais de 24 milhões de reproduções e visualizações, a cantora e compositora Lary dá um novo passo em sua carreira com o lançamento de “Com Calor, Lary”.

Seu novo trabalho pop, com um audiovisual de verão gravado na Praia de Itacoatiara, em Niterói (RJ), mistura a vibe praiana com shows ao vivo em formato quase acústico. Com Calor, Lary remete às icônicas edições da MTV na praia.

Com o público distribuído em puffs, cangas e cadeiras de praia, o cenário natural e o clima acolhedor criam um ambiente especial, como um encontro entre amigos embalado por música de alta qualidade.

"Olha, eu costumo não criar muitas expectativas. Acho que minha carreira mudou quando comecei a fazer o que realmente amo, sem me prender aos resultados. Curiosamente, isso é o que mais tem me trazido resultados, e acho isso incrível. Espero que a galera curta e se divirta, assim como eu me diverti cantando todas essas músicas", compartilha Lary.

Com 10 faixas no repertório, a primeira parte do projeto traz 5 faixas com participações especiais de 3030 e Feyjão. Entre os destaques, estão uma versão de Andei Só, do Natiruts, e a faixa Toda Semana com participação do 3030.

"Estou muito feliz de estar gravando mais um projeto com minha amiga Lary. Música nova! Espero que vocês gostem", celebrou 3030.

A parceria com Feyjão também se destacou. "Vou cantar agora com a Lary e, olha, estou suando frio, perdi o sossego... Mentira! Isso é um trecho da música que vamos cantar juntos. Estou ótimo e muito feliz de participar desse trabalho novo da Lary. Vai ser lindo. Vamos arrasar!".

Após gravar Com Amor, Lary em Niterói, Lary decidiu que o primeiro Com Calor, Lary também deveria nascer em sua cidade natal. "Eu cresci aqui, em Itacoatiara. É muito especial trazer um projeto como esse para a cidade onde tudo começou. Penso no Com Calor e no Com Amor como uma série de eventos que quero muito fazer, e, se puder manter isso em Niterói, melhor ainda", explica a artista.

Com um tom mais despretensioso, o novo trabalho representa um contraste com o estilo mais controlado de “Com Amor, Lary”. "O Com Calor vem nessa pegada de verão, com convidados, um clima mais acústico e descontraído. Essa é a maior diferença", conclui Lary.

“Com Calor, Lary” já está disponível nas plataformas de streaming.