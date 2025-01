Dermatologista mineiro se destaca com técnica que substitui o fenol

No campo da Dermatologia Estética, o APhen Peel® se posicionou como um procedimento inovador que oferece resultados exuberantes, como o peeling de Fenol, porém com um excelente perfil de segurança. Criado pelo renomado Médico Dermatologista Dr. Lucas Miranda, especialista em Rejuvenescimento Facial, esse tratamento substitui o controverso Peeling de Fenol que, embora eficaz, causava sérios problemas à saúde e ao bem-estar dos pacientes.

O caso recente da transformação de Maria Neusa, de 73 anos, que recorreu ao APhen Peel® para tratar rugas profundas, o famoso "bigode chinês" e as marcas ao redor dos lábios e olhos, destaca o potencial do procedimento como uma solução moderna e segura para rejuvenescimento facial.

Antes e depois do tratamento de APhen Peel® em Maria Neusa Divulgação/Dr. Lucas Miranda

Durante décadas, o Peeling de Fenol foi amplamente utilizado para tratar sinais crônicos de envelhecimento. Embora fosse eficaz na eliminação de rugas e marcas profundas, trazia consequências e complicações sérias.

Toxicidade sistêmica: O fenol podia causar danos ao coração, fígado e rins, exigindo monitoramento médico rigoroso durante o procedimento.

Recuperação prolongada e dolorosa: O tempo de descamação e os cuidados pós-procedimento eram intensos, afastando muitos pacientes.

Aspecto artificial: Em alguns casos, o tratamento deixava a pele com um efeito plastificado, comprometendo a naturalidade.

Um incidente famoso, relacionado ao Peeling de Fenol, resultou na morte de um empresário em São Paulo em 2024. Esse trágico incidente conscientizou a comunidade sanitária e jurídica sobre os perigos dessa substância em seu uso prático, o que levou a Anvisa a proibir o uso do Fenol em tratamentos de beleza no Brasil.

O fim do peeling de fenol deixou um vazio no campo dos tratamentos profundos. Foi nesse cenário que o Dr. Lucas Miranda, referência em Dermatologia Estética, desenvolveu o APhen Peel®, um peeling profundo inovador capaz de oferecer os mesmos resultados transformadores do fenol, mas sem os riscos associados.

“O APhen Peel® foi criado para pacientes que buscam rejuvenescimento facial profundo com segurança e naturalidade. Ele alia tecnologia avançada, ciência dermatológica e personalização para atender às necessidades únicas de cada paciente,” explica o Dr. Lucas Miranda.

O Caso de Maria Neusa: Transformação e Rejuvenescimento

Aos 73 anos, Maria Neusa sentia que sua aparência já não refletia sua energia interior. Suas principais queixas eram as rugas profundas, o "bigode chinês" e o "código de barras" ao redor dos lábios. Após uma avaliação detalhada com o Dr. Lucas Miranda, ela decidiu realizar o APhen Peel®.

“Eu estava nervosa, mas confiei na equipe do Dr. Lucas. Ele explicou cada detalhe do procedimento e me garantiu que o resultado seria natural,” conta Maria Neusa.

Os resultados foram surpreendentes. Após o período de recuperação de cerca de 10 dias, Maria Neusa viu sua pele rejuvenescida, com rugas visivelmente reduzidas, firmeza restaurada e uma textura mais uniforme. “Quando me vi no espelho, senti como se tivesse voltado no tempo. Minha família ficou impressionada com a diferença,” relata.

