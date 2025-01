Gabriela Pereira: A Advogada que redefine o Direito Imobiliário no Brasil

No universo do direito imobiliário de alto padrão, Gabriela Pereira desponta como uma das maiores referências do país. Com mais de 13 anos de atuação, ela construiu uma carreira sólida que une conhecimento técnico, vivência prática e uma abordagem diferenciada, tornando-se uma especialista reconhecida nacionalmente.

Formada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), com especialização em Direito Imobiliário e mestrado em Planejamento Territorial, Gabriela Pereira carrega um diferencial raro no mercado: sua experiência como ex-delegatária de cartório, função que exerceu por seis anos. Essa vivência proporciona a ela um olhar único sobre os desafios do setor imobiliário, permitindo que combine a atuação jurídica com um profundo conhecimento dos trâmites extrajudiciais.

Excelência em Direito Imobiliário de Alto Padrão

Gabriela Pereira é especialista em áreas estratégicas como regularização de imóveis, análise de duediligence, consultoria jurídica em aquisições de alto valor e estruturação de holdings patrimoniais. Sua atuação é voltada para clientes exigentes, como empresários, investidores e profissionais liberais, que buscam segurança jurídica em negócios envolvendo imóveis de alto padrão.

Além disso, a advogada também é autora e coautora de livros de destaque no setor, como A Advocacia Extrajudicial nos Cartórios e O Direito Notarial e Registral em Artigos. Esses títulos reforçam sua autoridade no mercado e seu compromisso em compartilhar conhecimento com outros profissionais.

Educação e Liderança no Direito Imobiliário

Outro pilar da trajetória de Gabriela é sua atuação como mentora e palestrante. Ao longo de sua carreira, já impactou mais de 10 mil alunos, oferecendo formações especializadas tanto presencialmente quanto online. Sua missão é capacitar advogados para atuarem no nicho imobiliário de alto padrão, uma área que demanda alta qualificação técnica e visão estratégica.

Diferenciais que Fazem a Diferença

O que torna Gabriela Pereira única no mercado é sua formação híbrida. A combinação entre advocacia e experiência prática em cartórios permite que ela lide com as questões imobiliárias mais complexas de maneira ágil e assertiva. “Minha vivência nos “dois lados do balcão” me dá uma visão privilegiada, o que garante soluções completas e personalizadas aos meus clientes”, destaca.

Projeção e Planos Futuros

Com uma trajetória já consolidada, Gabriela tem planos ousados para o futuro. Sempre em busca de ampliar sua atuação para todo o Brasil, fortalecer sua marca no segmento jurídico e alcançar novos patamares, como participar de eventos de destaque e expandir seu portfólio de clientes no mercado de luxo.

A Escolha Ideal para Clientes Exigentes

Contratar Gabriela Pereira é sinônimo de tranquilidade, eficiência e resultados. Sua abordagem estratégica transforma desafios imobiliários em soluções práticas e seguras, sempre com foco na excelência.