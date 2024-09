A FM O Dia reuniu o cantor Ferrugem e o grupo Caju Pra Baixo para uma apresentação especial da rádio, realizada no bar do Zeca Pagodinho, em Nova Iguaçu, em agosto de 2023. O show, que celebrou o encontro de dois grandes nomes do pagode, foi um sucesso entre o público amante do ritmo musical, motivando a rádio a transformar esse momento único em um álbum ao vivo, disponível nas plataformas digitais, hoje (27).

Confira: https://onerpm.link/887351034698

O projeto intitulado “Caju Pra Baixo e Ferrugem - Ao Vivo FM O Dia” chega também no YouTube, oferecendo a chance do público de reviver essa noite marcante. Com 12 faixas que são verdadeiros hits, o álbum traz um repertório cheio de energia e emoção, com canções que prometem agradar tanto aos fãs mais antigos quanto aos novos ouvintes.

Tracklist





1 - Nosso Lance

2 - Quando Você Me Beija

3 - Fim da Tristeza

4 - Por Tão Pouco

5 - Pra Ser Feliz

6 - E Agora?

7 - Sem Perceber

8 - Mais Uma Chance

9 - Camisa 10

10 - Eternamente Feliz

11 - Brilho de Cristal

12 - Valeu Pra Aprender