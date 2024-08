Bruna Biancardi, que atualmente vive na Arábia Saudita com Neymar, respondeu a algumas perguntas de seus seguidores sobre a cultura e os costumes do país.

Ao ser questionada sobre a existência de preconceito contra estrangeiras, a influencer negou ter sofrido xenofobia. "Zero, pelo menos comigo e com as pessoas que estão comigo. Nunca sentimos nenhum tipo de preconceito e nem em relação as roupas. Lógico, a gente respeitar a cultura deles. Não mostrar o colo, os ombros... Nunca percebi olhares estranhos, as pessoas são muito respeitosas, queridas, na delas", afirmou.

Em relação à possibilidade de casais andarem de mãos dadas ou se beijarem em público, Bruna esclareceu: "Pelo que sabemos, as pessoas andam de mãos dadas, alguns não... acredito que possa. Ficamos meio perdidos aqui, se damos as mãos ou não. Depende do lugar onde estamos. Não pode demonstração de carinho e afeto. Evitamos, a gente não se beija em público. Andamos no máximo de mãos dadas."