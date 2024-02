Em conversa com a Ela, especialista Lívia Camargo fala do procedimento estético responsável por realçar traços de celebridades



A harmonização facial se consolidou como uma febre entre as celebridades. Muitos famosos se renderam a verdadeiros "chás de revelação" para mostrarem publicamente o antes e o depois. A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu, por exemplo, passou pelo procedimento este ano e causou com os retoques no rosto.



Márcia também cortou o cabelo, colocou lentes nos dentes e mexeu nas sobrancelhas. A atleta chocou o público com o resultado. "Ficou muito legal", aprovou a ex-'A Fazenda', que virou fenômeno no reality da Record TV.



A harmonização facial é uma técnica estética inovadora que visa melhorar a simetria e a proporção do rosto, resultando em um equilíbrio estético e um visual rejuvenescido. Lívia Camargo, fisioterapeuta dermatofuncional, destaca a importância dos procedimentos para elevar a autoestima dos pacientes e corrigir assimetrias, utilizando uma gama de técnicas que incluem preenchedores, toxina botulínica, e bioestimuladores de colágeno.

A abordagem busca refletir a busca individual por melhorias estéticas que harmonizem com a identidade e expressão de cada pessoa. "As alterações mais comuns que os pacientes desejam incluem o ajuste no volume dos lábios, a projeção do queixo, a definição da mandíbula, e a suavização de rugas e linhas de expressão", explica em conversa com a Ela.

Para Lívia, manter a naturalidade através de uma abordagem personalizada, que considera as características únicas de cada indivíduo, é fundamental para evitar resultados excessivos e artificiais.

Para prevenir exageros e garantir um resultado natural e harmonioso, Lívia enfatiza a escolha de profissionais qualificados e a importância da comunicação clara dos objetivos desejados pelo paciente. A moderação nos procedimentos, segundo a especialista, é crucial.

De acordo com Lívia, não existe um tipo específico de rosto que beneficie mais dos preenchedores. "A harmonização é adaptada para atender as necessidades e objetivos de cada indivíduo, realçando a beleza natural, independentemente das características faciais", afirma.